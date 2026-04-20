Estas son las obras del Metro de Bogotá que inician esta semana: habrá cierres viales en el sur de la ciudad

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que este 20 de abril iniciarán las obras en la estación 5 – Hospital Kennedy del Metro de Bogotá. Durante esta fase se realizará el izaje de la cubierta metálica, la construcción de la plataforma de la estación 5 del metro y las pasarelas de conexión.

De acuerdo con la información entregada por la Empresa Metro de Bogotá (EMB), la construcción se llevará a cabo sobre la Av. Primero de Mayo entre las calles 40 sur y 39 sur.

Estas son las sanciones por incumplimiento de normas para motos y patinetas eléctricas: multas superan los $10 millones

La obra se realizará en dos fases de manera no simultánea. Durante la primera, se hará el cierre total del andén norte de la Av. Primero de Mayo y de la calzada norte, ubicadas entre las calles 40 sur y 39 sur.

En la segunda etapa, se cerrará la calzada sur de la Primero de Mayo entre las mismas calles. Las autoridades recomiendan a las personas que deben tomar esa vía que planifiquen con antelación, pues los horarios de cierre serán desde las 11:00 p. m. hasta las 3:00 a. m.

Avance de la Línea 1 del Metro

La Empresa Metro de Bogotá anunció que hasta el 31 de marzo se registró un avance del 75,50 % en las obras de la Línea 1 del metro. Se espera que este mes llegue el noveno tren, que salió desde Qingdao, China, el 21 de febrero y llegó a Cartagena el 24 de marzo.

Este lunes 20 de abril, la Alcaldía confirmó que el metro ya tiene 13 kilómetros construidos de viaducto y 24 kilómetros de obras en general. El pasado sábado 18 de abril se llevó a cabo una fase crucial de la construcción.

Alerta por nueva modalidad de fraude en Bogotá: delincuentes usan mensajes falsos con supuestas multas de tránsito

Una de las vigas lanzadoras fue movilizada a la avenida Caracas con calle 6 para izar las dovelas en ese punto del viaducto. La estructura es capaz de sostener vigas de hasta 60 toneladas y operar a alturas que superan los 35 metros.