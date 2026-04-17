Estos son los cierres viales en Bogotá por la construcción del metro: viga lanzadora cruzará la av. Caracas este sábado

El sábado 18 de abril se llevará a cabo una siguiente fase de la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá. En esta etapa, una de las vigas lanzadoras cruzará la avenida Caracas con calle Sexta, lo que obliga a que varias vías aledañas sean cerradas.

La Empresa Metro de Bogotá (EMB), encargada de la obra, anunció que la intervención se realizará en horario nocturno, con el objetivo de no interrumpir las actividades cotidianas de la mayoría de los ciudadanos.

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La viga lanzadora tendrá la responsabilidad de instalar las dovelas del viaducto del metro en este punto del suroriente de la ciudad. La maquinaria es utilizada para elevar y posicionar las dovelas, que fueron previamente fabricadas de concreto.

De acuerdo con la EMB, la estructura de alta tecnología puede sostener vigas de hasta 60 toneladas, tiene desplazamiento automático y opera a grandes alturas, que superan los 35 metros.

Actualmente, hay siete vigas lanzadoras en operación en Bogotá y dos más están en ensamblaje. La actividad del 18 de abril se realizará entre las 11:00 p. m. y las 4:00 de la madrugada.

Los cierres viales

Las autoridades locales de Bogotá anunciaron este viernes 17 de abril cuáles serán los cierres programados por la construcción de la Línea 1 del metro. Debido al desplazamiento de la viga lanzadora, habrá cambios viales en el suroriente de la ciudad.

Una de las siete vigas lanzadoras que hacen parte de la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

La recomendación es que los vehículos que vayan hacia el oriente por la calle Sexta giren a la derecha, tomen la carrera 18 al sur y lleguen a la calle Segunda. En este punto, los conductores pueden seguir hasta la carrera Décima hacia el norte.

Los que utilicen la calle Sexta para dirigirse al occidente pueden tomar la carrera 13 al sur, realizar un giro a la izquierda en la calle 10 y tomar la vía hacia el norte en la carrera 15 hasta la calle 11. En la calle 18, los vehículos pueden dirigirse hacia el sur y retomar la vía por la calle Sexta.

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La Empresa del Metro y las autoridades locales invitaron a los ciudadanos que tengan dudas sobre las obras y cierres a que se comuniquen con el punto de atención de la localidad en la av. Calle 1 No. 24B-55, en el barrio La Fragüita.