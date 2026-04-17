“Son delincuentes”: secretario de Seguridad arremete contra encapuchados que amenazan con vandalizar el Metro de Bogotá

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, lanzó una fuerte advertencia frente a recientes amenazas contra el metro de la ciudad.

En un video difundido públicamente, el funcionario calificó como “delincuentes” a los encapuchados que han anunciado posibles actos de vandalismo y aseguró que, de concretarse acciones de intimidación, podrían enfrentar cargos por terrorismo.

Durante su intervención, el secretario fue enfático en que esta obra pertenece a todos los ciudadanos y no al Gobierno.

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“El metro que estará en funcionamiento próximamente es de cada uno de ustedes (…) El metro no es del Gobierno, es la plata de sus impuestos”, afirmó, destacando el esfuerzo colectivo que hay detrás de este proyecto de infraestructura que busca transformar la movilidad en la capital.

Asimismo, rechazó los ataques contra bienes públicos y el impacto que estos generan en la ciudad.

“Estos delincuentes destruyen sistemáticamente y ponen a la ciudad a que nos tengamos que gastar recursos que pueden ser para el bienestar de sus niños”, señaló, haciendo referencia a los costos adicionales que implican los actos vandálicos y a la afectación directa que esto tiene en la calidad de vida de los ciudadanos.

El funcionario también hizo un llamado directo a la ciudadanía para colaborar con las autoridades en la identificación de los responsables. “Son delincuentes y no hay que cambiar el nombre (…) ayúdennos a capturarlos”, expresó, insistiendo en la importancia de la denuncia ciudadana para frenar este tipo de hechos y proteger los bienes públicos.

En cuanto a las consecuencias legales, advirtió que quienes participen en estas acciones podrían enfrentar múltiples cargos. “Concierto para delinquir, daño en bien ajeno, interrupción del servicio público de transporte”, anunció.

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Además, fue claro en que, si se utilizan mecanismos para generar miedo o intimidar a la población, las autoridades buscarán escalar las imputaciones. “En la medida en que utilicen medios para intimidar a la ciudad, buscaremos la forma de llevarlos a responder por terrorismo”, puntualizó.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente preocupación por posibles ataques contra el Metro de Bogotá, una de las obras más importantes para la movilidad de la capital y clave para millones de ciudadanos.

La administración distrital reiteró que mantendrá vigilancia permanente y que actuará con contundencia frente a cualquier intento de sabotaje, al tiempo que pidió a la ciudadanía defender lo público. Además, anunció que se reforzarán los operativos de control y presencia policial en puntos estratégicos.