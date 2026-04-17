Bogotá activa el CAI Calle 13 y fortalece la seguridad en el occidente de la ciudad

Bajo la estrategia ‘Seguridad, Dignidad y Democracia’, la Policía Metropolitana de Bogotá, acompañada de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Seguridad, autoridades locales y el alcalde Carlos Fernando Galán, puso en funcionamiento el CAI Calle 13, ubicado en la localidad de Fontibón.

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Luego de permanecer cerrado durante un periodo de tres años, es restablecido este establecimiento de seguridad, donde las autoridades planean fortalecer la presencia institucional dentro de una de las principales vías de la ciudad y ofrecer un espacio más seguro para los ciudadanos de la zona.

“El compromiso individual con un esfuerzo colectivo es lo que hace funcionar un equipo. Esa es la esencia del trabajo en equipo que hoy reafirmamos, conscientes de que la unión entre la policía, las autoridades y la comunidad es la base para fortalecer la convivencia y la tranquilidad de todos los habitantes de Bogotá”, expresó el Brigadier General Giovanni Cristancho, Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El CAI tendrá a su disposición un total de 17 uniformados dentro de los tres turnos de vigilancia, estando atentos a las novedades que se presenten en el sector las 24 horas al día. Su puesta en funcionamiento representa una extensión de servicio policial que impactará positivamente en la seguridad de cerca de 80 mil personas de la localidad de Fontibón que habitan en los barrios San Pablo, La Perla, Prados, La Alameda, Puente Grande, El Chircal, Casandra, El Recodo, La Estancia y Los Puentes.

Adicionalmente, las autoridades recibieron por parte del distrito un total de 135 motocicletas no uniformadas, esto con el motivo de fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación que realicen los agentes en la localidad para poder prevenir delitos de impacto como extorsión, homicidio y hurto manejados por los grupos Gaula, Sijín y Sipol.

También se realizó la entrega de un vehículo tipo panel y 9 motocicletas uniformadas para la estación de policía Teusaquillo, las cuales serán utilizadas para realizar patrullas en nuevas zonas de atención, permitiendo crear nuevos espacios seguros y atención más oportuna a los ciudadanos por parte de los agentes.

El CAI Calle 13 tendrá 135 motocicletas no uniformadas, un vehículo tipo panel y 9 motocicletas a su disposición. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá - API

Las autoridades reiteraron la importancia de la coordinación entre la fuerza pública y la ciudadanía, e invitaron a la comunidad a reportar cualquier situación sospechosa que afecte la tranquilidad y la sana convivencia en sus barrios a través de la línea 123.

“La Policía Nacional de Colombia es una de las instituciones públicas con mayor cobertura en el país, comprometida en la atención de las necesidades de los ciudadanos a través de la implementación del nuevo modelo del servicio de policía orientado a las personas y los territorios”, comenta el Brigadier General Giovanni Cristancho