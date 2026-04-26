Estos son los puntos de vacunación para este domingo, 26 de abril, en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de la Salud, invita a la ciudadanía de la capital a una nueva jornada de vacunación este domingo, 26 de abril, en donde el Distrito entrega a detalle los puntos habilitados para que las personas puedan iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación.

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La entidad sanitaria reitera el llamado a la comunidad de llevar su documento de identidad a mano para seguir con los procedimientos de tener una dosis de vacuna. La jornada tiene como objetivo prevenir enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, la difteria y la hepatitis B, entre otras. Asimismo, el distrito contará con vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH), que serán priorizadas para niños y niñas entre los 9 y 17 años.

También se recalca que las dosis contra enfermedades como la influenza están dirigidas a niños y niñas de seis meses a cinco años, gestantes a partir de la semana 14, personas mayores de 60 años y ciudadanos que presentan alguna enfermedad crónica. En casos como la bronquiolitis, estas estarán dirigidas a gestantes entre las semanas 28 y 36.

Puntos de vacunación

Los puntos de vacunación que se llevarán a cabo, junto con el horario establecido, serán distribuidos de la siguiente manera:

De las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde

Terminal Terrestre Sur (Calle 57Q NO 75F – 82)

De las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde

Centro Comercial Plaza Imperial (Kr 104 # 148 - 07)

Centro Comercial Milenio (Av Ciudad de Cali #42-51 Sur)

Salón Comunal Lisboa ( Carrera 151 BIS # 132A-05 )

) Carpa UNIR

Plazoleta barrio Paulo VI (C. 56A #57-10)

De las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde

Centro Comercial Centro Mayor (Calle 38A sur # 34D - 51)

Centro Comercial Plaza de las Américas (Kr 71D # 6 - 94 sur)

Centro Comercial Santa Fe (Cl. 185 #45-3)

Vacunación de fiebre amarilla para población especial

La Secretaría Distrital de Salud informa a la ciudadanía que la vacunación ante la fiebre amarilla es realizada de manera exclusiva en puntos autorizados por el distrito que cuentan con valoración médica y acompañamiento especializado para poder aplicar de manera segura la dosis. Estos puntos priorizan a gestantes y personas mayores de 60 años.

Algunos de los espacios de vacunación para la fiebre amarilla son los siguientes:

ALIANSALUD

Puente Aranda: Unidad Médica y de Diagnóstico IPS (Kr 64 # 11-50)

Unidad Médica y de Diagnóstico IPS (Kr 64 # 11-50) Teusaquillo: Bienestar IPS Especialistas (Cl. 69 # 14A-31)

Bienestar IPS Especialistas (Cl. 69 # 14A-31) Suba: Bienestar IPS Colina (Kr 59A # 136-95)

Fuerzas Militares

Usaquén: Batallón ASPC No. 13 Cacique Tisquesuza (Cl. 106 # 7A-25)

Batallón ASPC No. 13 Cacique Tisquesuza (Cl. 106 # 7A-25) Bosa: Dispensario Médico Suroccidente (Av. Ciudad de Cali # 53B-80 sur)

Dispensario Médico Suroccidente (Av. Ciudad de Cali # 53B-80 sur) Puente Aranda: Batallón de Sanidad José María Hernández (Cra 50 # 18-06) Dispensario Médico Naval (Cra 58 # 9-67)

SANITAS

Usaquén: Centro Médico Colsanitas Chicó Navarra (Calle 106 # 19-19) Medika IPS (Calle 127 # 7B-60)

Centro Médico Colsanitas Chicó Navarra (Calle 106 # 19-19) Medika IPS (Calle 127 # 7B-60) Antonio Nariño: Centro Médico Colsanitas Restrepo (Kr 18 # 16-46 sur)

Centro Médico Colsanitas Restrepo (Kr 18 # 16-46 sur) Barrios Unidos: Lacorsalud (Calle 75 # 22-66)

Lacorsalud (Calle 75 # 22-66) Puente Aranda: Centro Médico Zona IN (Calle 13 # 65-21, local 100)

NUEVA EPS

Kennedy: Centro Médico Plaza de las Américas (Kr 71D # 6-94)

Centro Médico Plaza de las Américas (Kr 71D # 6-94) Engativá: Centro Médico Unicentro de Occidente (Kr 111C # 86-05, piso 2)

Centro Médico Unicentro de Occidente (Kr 111C # 86-05, piso 2) Usaquén: Centro Médico Usaquén (Av. Cra 7 # 123-65)

Centro Médico Usaquén (Av. Cra 7 # 123-65) Chapinero: Cafam Calle 48 (Kr 13 # 48-47, piso 6)

Cafam Calle 48 (Kr 13 # 48-47, piso 6) Bosa: Hospital de Bosa (Calle 73 sur # 100A-53)

FAMISANAR

Bosa: Hospital de Bosa (Calle 73 sur # 100A-53)

Hospital de Bosa (Calle 73 sur # 100A-53) Ciudad Bolívar: Unidad de Servicios de Salud Candelaria La Nueva (Ak 51 # 59C-40 sur)

Unidad de Servicios de Salud Candelaria La Nueva (Ak 51 # 59C-40 sur) Los Mártires: Unidad de Servicios de Salud Primero de Mayo (Calle 22 sur # 8A-58)

Unidad de Servicios de Salud Primero de Mayo (Calle 22 sur # 8A-58) Suba: Unidad de Servicios de Salud Centro de Servicios Especializado (Kr 104 # 152C-50)

CAPITAL SALUD

Barrios Unidos: Servisalud QCL Campín (Calle 63A # 35-39)

Servisalud QCL Campín (Calle 63A # 35-39) Tunjuelito: Servimed IPS Tunal (Calle 53A sur # 32-72)

Servimed IPS Tunal (Calle 53A sur # 32-72) SURAKennedy: IPS Unidad Médica Santa Fe Américas (Cl. 6A # 69C-56)

IPS Unidad Médica Santa Fe Américas (Cl. 6A # 69C-56) Usaquén: IPS Javesalud Santa Beatriz (Av. 45 # 123-60)

SALUD TOTAL

Rafael Uribe Uribe: Virrey Solís IPS Olaya (Calle 27 sur # 21A-19)

Virrey Solís IPS Olaya (Calle 27 sur # 21A-19) Puente Aranda: Virrey Solís IPS Américas (Av. Calle 6 # 6A-27)

Virrey Solís IPS Américas (Av. Calle 6 # 6A-27) Suba: Clínica Suba (Ac 145 # 95B-22)

Clínica Suba (Ac 145 # 95B-22) Barrios Unidos: Virrey Solís Calle 98 (Kr 49 # 98A-28)

Para conocer más puntos de vacunación que ofrece la ciudadanía durante toda la semana, los ciudadanos pueden ingresar al siguiente link: https://t.co/E4seUdFRol