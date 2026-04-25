Feria de empleo ofrece más de 2.000 vacantes disponibles este 27 de abril en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Hábitat, realizará este lunes 27 de abril la Feria de Empleo del sector de construcción. En el desarrollo del evento, los hombres y mujeres que se encuentran en búsqueda de empleo podrán obtener información sobre las más de 2.000 oportunidades que presenta el distrito para perfiles operativos, técnicos y profesionales.

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La feria, que tendrá la cooperación de la Cámara de Comercio de Bogotá, se llevará a cabo en la sede de esta entidad, ubicada en la localidad de Kennedy (Av. 68 #30-15 sur). El horario será desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

De acuerdo con la subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga, la realización de esta feria conforma el compromiso que tiene la alcaldía ante la inclusión laboral en la ciudad, donde reitera que las oportunidades laborales estarán disponibles para jóvenes, mujeres, adultos mayores de 50 años, personas que presenten alguna discapacidad o aquellos que están en la búsqueda de comenzar su carrera laboral.

Los asistentes podrán acceder a trabajos para perfiles técnicos, operativos y profesionales Foto: Secretaria del Desarrollo Económico - API

“Queremos que más personas encuentren una oportunidad para transformar su vida a través del trabajo”, destacó la subdirectora Quiroga.

Asimismo, se pronunció la secretaria del hábitat, Vanessa Velasco, quien afirmó que los sectores de vivienda y construcción son vitales para el crecimiento de Bogotá, ya que estos son impulsores de la economía en el distrito, generan oportunidades de empleo y contribuyen al bienestar de las familias de la ciudad.

“Trabajamos para que más personas encuentren oportunidades y para que Bogotá siga avanzando con proyectos que transforman hogares, siempre con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias bogotanas”, comentó la secretaria Velasco.

Oportunidades y cargos que se van a presentar durante la feria

Durante el transcurso de la Feria de Empleo del sector de construcción, se contará con un total de 1.627 oportunidades laborales para mujeres, 1.892 para jóvenes, 135 para personas mayores de 50 años y 196 vacantes encaminadas a perfiles profesionales.

Adicionalmente, habrá empleos para todos los niveles educativos; aquellos que ya tengan una formación profesional podrán acceder a cargos como residentes de obra, directores de obra, inspectores, profesionales BIM, ingenieras o ingenieros de software y coordinadores administrativos.

En el caso de ciudadanos tecnólogos y técnicos, el evento presentará empleos para auxiliares administrativos, auxiliares de mantenimientos, técnicos en electricidad o electrónica y asesores comerciales.

Habrá un total de 1.627 oportunidades para mujeres, 1.892 para jóvenes, 135 para personas mayores de 50 años y 196 vacantes dirigidas a perfiles profesionales. Foto: Secretaría de Desarrollo Económico - API

Aquellos ciudadanos que cuenten con educación media (bachillerato) podrán inscribirse a cargos como operadores de máquina, auxiliares logísticos, agentes de tráfico, montadores de estructura metálica y oficiales de obra. De igual manera, los que tengan una educación básica secundaria o primaria podrán recibir empleos como ayudantes de obra, obreros, aparejadores, soldadores y oficiales de acabados.

Las personas interesadas en estas vacantes podrán recibir información detallada por parte de funcionarios de la secretaría, que explicarán a detalle los casos laborales, cómo postularse a ellos e incluso cómo avanzar en los procesos de selección. Los que quieran participar deben registrarse en el siguiente enlace: https://forms.gle/sTQLADdjBXTeZXpr5