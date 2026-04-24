En medio de las estrategias que adelanta la administración distrital para fortalecer el tejido productivo en la capital, se han venido consolidando iniciativas enfocadas en el impulso de emprendimientos liderados por mujeres. Estas acciones buscan mejorar las capacidades empresariales y ampliar las oportunidades de acceso a mercados y herramientas clave para la sostenibilidad económica.

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Distintas convocatorias han abierto espacios de formación y acompañamiento técnico, con énfasis en habilidades financieras, digitales y comerciales. La Alcaldía de Bogotá indica que estos procesos están orientados a brindar herramientas prácticas que puedan ser aplicadas directamente en los negocios, mediante esquemas intensivos de capacitación y asesoría especializada.

En este sentido, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) abrió las inscripciones para el programa ‘LiderTesas’ en 2026, una iniciativa dirigida a mujeres emprendedoras de la ciudad. El programa tiene como objetivo fortalecer la sostenibilidad, la formalización y el acceso a nuevos mercados de los negocios liderados por mujeres.

El formulario de inscripción requiere de aproximadamente 30 minutos. Foto: Getty Images

La convocatoria permitirá a las beneficiarias acceder a procesos de formación en áreas como finanzas, estrategia digital y habilidades comerciales, así como a espacios de asesoría técnica. Estos componentes buscan mejorar la gestión productiva de los emprendimientos y facilitar su crecimiento en entornos competitivos.

Además de la capacitación, el programa contempla la vinculación de las participantes a espacios de comercialización, con el fin de visibilizar sus productos y ampliar sus oportunidades de negocio. De esta manera, se promueve no solo el aprendizaje, sino también la conexión directa con potenciales clientes y mercados.

La iniciativa está dirigida a mujeres mayores de 28 años que cuenten con emprendimientos o pequeños negocios, y se desarrolla mediante jornadas de asistencia técnica o cursos intensivos tipo ‘bootcamp’, enfocados en la aplicación práctica de conocimientos.

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Según lo informado por las autoridades distritales, el programa busca beneficiar a cientos de emprendedoras en Bogotá, contribuyendo al cierre de brechas en el ecosistema empresarial y fortaleciendo la autonomía económica de las mujeres.

Las interesadas en participar podrán realizar el proceso de inscripción a través de los canales habilitados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, donde también se encuentran los detalles sobre requisitos, cronograma y etapas del programa.

A través de sus redes sociales, la SDDE ha mostrado su orgullo con la iniciativa, señalando que: “Para muchas, ‘LíderTesas’ no fue solo un programa, fue el momento en que todo cambió. Encontrar las herramientas digitales y financieras para creer en sus proyectos y hacerlos realidad es solo el comienzo. Ver cómo recuperan la confianza y transforman sus metas en resultados es lo que nos impulsa a seguir adelante”.