El Círculo de Mujeres que crece y se expande desde el liderazgo femenino

El Círculo de Mujeres Semana Dinero cerró su edición 2025 con 186 afiliadas y abrió el camino a una nueva etapa, que inicia en marzo. Renovaciones, nuevas integrantes y una presencia cada vez más internacional reflejan la expansión de una comunidad que fortalece el liderazgo femenino desde la conexión y el propósito.

Redacción Semana
31 de enero de 2026, 3:59 p. m.
Alejandra Mustakis, empresaria y emprendedora chilena en el cierre de la membresía del Círculo de Mujeres Semana Dinero 2025
Alejandra Mustakis, empresaria y emprendedora chilena en el cierre de la membresía del Círculo de Mujeres Semana Dinero 2025 Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El jueves 29 de enero, en la Cámara de Comercio de Bogotá, el Círculo de Mujeres Semana Dinero cerró su edición 2025 con un encuentro que fue, al mismo tiempo, un punto de llegada y de partida. Con 186 mujeres afiliadas entre ejecutivas corporativas y empresarias, la comunidad se reunió para mirar lo construido y proyectar una nueva etapa que comenzará en marzo, con la edición 2026, que continúa con inscripciones abiertas.

La jornada tuvo como eje la charla Creer y crear: de Latam al mundo, a cargo de la empresaria chilena Alejandra Mustakis. Fundadora de Medular, Kauel, iF, 1ko, Cemprendedor y la ONG Unión Emprendedora, Mustakis invitó a las asistentes a reflexionar sobre el propósito, la creación de empresa y el liderazgo consciente, una conversación que resonó con muchas de las historias que conviven dentro del Círculo.

Ese sentido de continuidad se refleja en quienes decidieron renovar su membresía, como Alejandra Torres Dromgold, fundadora de la Academia Musas, y Juliana del Sol Bastidas, CEO del Centro de Diagnóstico Automotriz de Colombia COLCDA. Para Torres, la decisión está ligada a la coherencia con su camino. “Renové por segunda vez porque siento que toda iniciativa que valore y visibilice el liderazgo femenino es muy importante. Aquí cerramos brechas de género con contactos, con expertas y con una red poderosa de mujeres que nos ayuda a crecer profesional y personalmente”, afirmó.

Por su parte, Bastidas llegó al Círculo en un momento distinto de su carrera, cuando sentía la necesidad de un espacio menos centrado en la exigencia permanente. “Yo estaba bien profesionalmente, pero necesitaba un lugar donde pudiera ser yo, sin estar todo el tiempo en modo resultados”, explicó. Con el tiempo, ese espacio se convirtió en algo más profundo. “Aprendí que hay mil formas de liderar y que no tenemos que ser duras ni perfectas, sino auténticas. He aprendido a ser más amable conmigo misma y a confiar en mi intuición y valor. Eso, curiosamente, se tradujo en mejores decisiones empresariales y equipos más sanos”, aseguró.

Junto a estas renovaciones, el cierre también fue un espacio de bienvenida para nuevas integrantes que se sumarán en 2026. Una de ellas es Sandra Murillo, presidenta y directora ejecutiva de Colombia Modelo de Nación, una corporación con enfoque restaurativo que trabaja temas como familia, educación, economía, gobierno y comunidades. Con cerca de 20 años de trayectoria, Murillo destacó el valor de los procesos largos y sostenidos. “Esta visión de crear empresa nos ha costado sudor. Muchas veces se premian los resultados y se olvida el proceso”, señaló, al explicar por qué ve en el Círculo un espacio para multiplicar propósitos y hacer visible ese recorrido.

La diversidad del Círculo también se expresa en su expansión internacional. Aunque se trata de una membresía con base en Colombia, varias de sus afiliadas residen fuera del país y mantienen una conexión activa con el ecosistema empresarial colombiano. Miami se ha convertido en uno de esos nodos. Desde allí participan Flor Alba Núñez y María José Granados, ambas dedicadas a asesorar a latinos en Estados Unidos desde disciplinas distintas.

De izquierda a derecha se encuentran las afiliadas del Circulo de Mujeres Semana Dinero: Eliana González, María del Mar Palau, Andrea García Beltrán, Flor Alba Núñez, Luchy Mejía y María José Granados
De izquierda a derecha se encuentran las afiliadas del Circulo de Mujeres Semana Dinero: Eliana González, nueva afiliada María del Mar, Andrea García Beltrán, Flor Alba Núñez, Luchy Mejía y María José Granados Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Núñez, economista, experta en inversiones inmobiliarias y CEO de FincaRaizenMiami, resaltó la fuerza de esa red que se construye a distancia. “La facilidad de conectarnos con mujeres empoderadas y con posiciones importantes ha sido una experiencia absolutamente maravillosa”, afirmó. También destacó la visibilidad que ofrece el respaldo editorial. “Estoy muy feliz y voy a renovar. Parte de lo que uno logra también depende de aprovechar los beneficios que ofrece la membresía”.

María José Granados, fundadora y CEO de Simply Legal, compartió una experiencia similar. Para ella, el Círculo fue una forma de volver a Colombia desde otro lugar. “Pude regresar a mi país y verlo desde un punto de vista completamente diferente, colaborar y conectar con mujeres bondadosas y abundantes con su tiempo y su conocimiento”, dijo. “Entrar al Círculo fue una de las mejores decisiones que he tomado como profesional, me brindó más de lo que pensé”.

A ese grupo internacional se suma Carolina Rojas, directora de Élite Diamante de Yanbal Internacional y mentora de liderazgo con propósito, quien también reside en Miami y hará parte de la membresía 2026. Su llegada refuerza la expansión del Círculo. “Vi un video en redes y mi corazón vibró. Sentí que era muy similar a las comunidades de liderazgo femenino de las que hago parte en Estados Unidos”, contó. Sus expectativas están puestas en conectar, aprender y seguir acompañando a mujeres empresarias, un trabajo que ha desarrollado durante cerca de 25 años con miles de mujeres en Colombia.

Entre quienes renuevan, quienes se suman por primera vez y quienes participan desde otros países, el Círculo de Mujeres Semana Dinero entra a una nueva etapa marcada por la continuidad y la expansión. Una comunidad que crece confirmando que el liderazgo femenino se fortalece cuando se construye en red desde lo profesional y personal.

