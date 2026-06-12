¿Quién nos convenció a las mujeres de que éramos rivales?

A lo largo de mi vida como empresaria, he tenido el privilegio de trabajar con cientos de mujeres. Las he visto liderar equipos, sacar adelante familias, estudiar mientras trabajan, emprender desde cero y asumir responsabilidades que muchas veces parecen imposibles.

Por eso hay una pregunta que me acompaña desde hace años y que, con el tiempo, cobra cada vez más sentido para mí:

¿Qué podríamos lograr si las mujeres decidiéramos caminar juntas?

Durante décadas hemos trabajado para abrirnos espacio en escenarios donde los cargos de liderazgo han estado ocupados principalmente por hombres. Hemos demostrado nuestra capacidad, disciplina y fortaleza. Hemos llegado a lugares que para generaciones anteriores parecían inalcanzables.

Sin embargo, en medio de esos avances, existe una conversación que todavía necesitamos tener.

Con frecuencia hablamos de las barreras externas que enfrentamos las mujeres, pero poco hablamos de aquellas que, en ocasiones, construimos entre nosotras mismas.

He visto mujeres extraordinarias desconfiar de otras mujeres extraordinarias. He visto cómo el éxito ajeno puede interpretarse como una amenaza y no como una inspiración. He visto cómo la competencia reemplaza al reconocimiento y cómo el silencio ocupa el lugar que debería tener la admiración.

Y es una realidad que me entristece, porque ninguna mujer debería sentir que necesita apagar la luz de otra para que la suya brille más.

La vida me ha enseñado algo distinto. He comprobado que cuando una mujer comparte conocimiento, abre oportunidades o impulsa el crecimiento de otra, ambas se fortalecen. Lo mismo ocurre en las organizaciones. Los mejores resultados no nacen de los egos individuales, sino de la capacidad de construir en conjunto.

Cada mujer posee talentos únicos. Cada una tiene una historia diferente, desafíos propios y sueños particulares. No estamos llamadas a vivir en una comparación permanente. Estamos llamadas a aportar desde aquello que somos y desde el valor que podemos entregar a los demás.

Creo profundamente que nuestro valor no depende del cargo que ocupamos, del tamaño de nuestra empresa ni del reconocimiento que recibimos. Existe algo mucho más importante: la dignidad inherente que posee cada ser humano.

Cuando comprendemos esto, dejamos de competir por validación y comenzamos a construir comunidad.

Como mujer de fe, encuentro inspiración en una verdad sencilla, pero poderosa: fuimos creadas con propósito. Ninguna fue diseñada para vivir desde la envidia, el resentimiento o la rivalidad destructiva. Fuimos creadas para servir, construir, acompañar y transformar.

Por eso admiro profundamente a las mujeres que celebran los logros de otras mujeres; a las que recomiendan talentos; a las que comparten oportunidades; a las que extienden la mano sin temor a perder protagonismo.

Ese tipo de liderazgo quizá no siempre haga ruido, pero deja huellas profundas y duraderas.

Las nuevas generaciones necesitan ver más mujeres que se respeten mutuamente. Más mujeres que entiendan que el éxito ajeno no resta valor al propio. Más mujeres convencidas de que la grandeza de una no disminuye la de otra.

Estoy convencida de que el futuro del liderazgo femenino no se construirá desde la rivalidad, sino desde la colaboración. No desde la competencia permanente, sino desde la capacidad de reconocernos, apoyarnos y crecer juntas.

Porque cuando una mujer ayuda a levantar a otra, no solo transforma una vida. También contribuye a transformar una familia, una empresa, una comunidad y, poco a poco, una sociedad entera.

Por eso quiero hacer una invitación clara: apoyémonos activamente, compartamos oportunidades, recomendemos talentos, abramos puertas y construyamos redes de confianza que impulsen el crecimiento de más mujeres.

Porque el verdadero cambio ocurre cuando dejamos de preguntarnos qué podríamos lograr y empezamos a construirlo juntas.

Leiddy Wandurraga, CEO de Pulkro