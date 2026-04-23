Bogotá fortalece su modelo MAS Bienestar con jornada “Despacho al Barrio” en una localidad de la capital

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Salud, realizó una nueva jornada de la denominada estrategia “Despacho al Barrio”, ofreciendo una atención en salud en la comunidad de la localidad de Kennedy, específicamente en ciudadanos pertenecientes a la Unidad de Planteamiento Zonal (UPL) Carvajal.

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Esta jornada, que tuvo la cooperación de funcionarios de la Subred Sur Occidente, además de la Alcaldía Local de Kennedy, tuvo la consolidación en territorio del modelo MAS Bienestar, en donde las entidades se encargaron de acompañar a los ciudadanos por medio de atenciones directas con ellos, la gestión de las necesidades que cada uno presenta en tiempo real junto con la escucha activa de las problemáticas que presentan en el ámbito de salud.

Servicios de salud para los ciudadanos en la localidad de Kennedy

Durante el transcurso del encuentro, el distrito compartió servicios de vacunación, servicios de salud sexual y reproductiva, servicios de salud mental y servicios de escucha para poder atender a la comunidad del barrio Carvajal.

La estrategia permitió acercar atención en vacunación, salud mental, salud sexual y orientación médica a habitantes de una localidad de la ciudad. Foto: Secretaría Distrital de la Salud - API

Asimismo, se llevaron a cabo orientaciones en educación en salud pública, en tamizajes, orientaciones en salud y asignaciones de citas para la comunidad.

“Este es un claro ejemplo de cómo estamos consolidando el modelo MAS Bienestar en las localidades, llevando la salud al territorio y poniendo en el centro la vida de las personas. Aquí no esperamos a la ciudadanía: llegamos a dónde están sus necesidades”, comentó Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.

La Secretaría Distrital de Salud comenta que la intervención de la alcaldía fue desarrollada mediante el enfoque de Gestión Territorial en Salud, donde fueron articulados actores institucionales y comunitarios con el objetivo de ofrecer respuestas integrales y cercanas a las realidades que se presentan en el territorio.

“El trabajo conjunto con la Secretaría Distrital de Salud y nuestros equipos en territorio demuestra que cuando la institucionalidad se acerca a la comunidad, logramos respuestas más humanas, oportunas y efectivas. En Kennedy seguimos fortaleciendo la estrategia ‘Despacho al Barrio’ para escuchar directamente a la ciudadanía y atender sus necesidades donde realmente ocurren: en los barrios, indicó Javier Prieto Tristancho, alcalde local de Kennedy.

Énfasis principales del distrito

De acuerdo con la gerente de la Subred Sur Occidente, Andrea Hurtado, la meta de la Alcaldía es poder ofrecer y acercar los puntos de servicio de salud a la gente que presenta dificultades o que no tiene los recursos para ser atendidos. De esta manera, se realizan jornadas en distintos barrios, además de centros de salud y hospitales, para atender aquellas necesidades que la población tiene.

Con estas jornadas, la Secretaría de Salud ha identificado necesidades en salud, salud mental, enfermedades crónicas y condiciones ambientales en las comunidades del Distrito. Foto: Secretaría Distrital de la Salud - API

Dentro de las metas, el distrito busca fortalecer el bienestar y la salud mental de las comunidades afectadas, esto por medio de espacios de escucha activa, reconocimiento de activos sociales, entre ellos la huerta comunitaria Vive Vibra Verde y territoriales, así como el del Hospital de Salud Mental Floralia.

Es por medio de estas jornadas que se han llevado a cabo en todo el territorio distrital que la Secretaría Distrital de Salud ha podido conocer a fondo las necesidades principales que cada comunidad presenta en cuanto a los servicios de salud, las afectaciones en salud mental, enfermedades crónicas y condiciones ambientales.