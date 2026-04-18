El panorama de la crisis de la salud mental en las universidades de Colombia: uno de cada ocho jóvenes piensa en suicidarse

En tiempos en los que la discusión sobre la salud mental, la depresión y la ansiedad se ha convertido en estrategias de marketing o modas en redes sociales, un reciente estudio a gran escala liderado por la Alianza 4U (Eafit, Uninorte, Icesi y Cesa) y Empresarios por la Educación reveló el dramático panorama que se vive en este frente en la educación superior del país.

La investigación, que encuestó a 1.200 estudiantes de 122 instituciones, revela una realidad contundente: la salud mental no es un hecho aislado, sino un desafío estructural que afecta la permanencia académica y la vida de los jóvenes.

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El dato más alarmante indica que el 12,5 por ciento de los universitarios ha tenido intentos de suicidio. Esta crisis tiene un rostro marcadamente femenino, con un riesgo del 16 por ciento en mujeres frente al 8 por ciento en hombres. Geográficamente, Bogotá encabeza la cifra de riesgo suicida con el 16 por ciento, mientras que la región Caribe presenta el indicador más bajo con el 6 por ciento.

El reporte identifica a la depresión como el nodo crítico que conecta los factores de riesgo con las conductas suicidas. Actualmente, el 40,3 por ciento de los estudiantes sufre síntomas de depresión moderada a severa y el 44,8 presenta niveles similares de ansiedad.

Los investigadores señalan que factores como la agresión entre pares, el consumo de sustancias y el uso excesivo de redes sociales alimentan este malestar. No obstante, el estudio destaca un “escudo” fundamental: el bienestar general, que actúa como el predictor más fuerte para reducir la sintomatología depresiva.

Los hallazgos demuestran que no existen diferencias significativas entre universidades públicas y privadas en cuanto a niveles de ansiedad o estrés, lo que sugiere que el problema es transversal al contexto social colombiano. “La salud mental es la base del aprendizaje”, concluye el informe, instando a las instituciones a pasar de la evidencia al cuidado mediante protocolos de detección oportuna y el fortalecimiento del bienestar estructural.

El 12,5 por ciento de los universitarios ha tenido intentos de suicidio. Foto: ADOBE STOCK

Indicadores de salud mental (prevalencia)

El estudio utilizó las escalas GAD-7 (ansiedad) y PHQ-9 (depresión) para clasificar los síntomas.

1. Depresión

Mínima: 24,9 %

Leve: 34,8 %

Moderada: 22,4 %

Severa: 17,9 %.

EL 40,3 % de la muestra presenta síntomas de moderados a severos.

Muestra total: 1.200 estudiantes universitarios.

Alcance: 122 instituciones de educación superior, 23 departamentos y 35 municipios.

Rango de edad: 18 a 28 años (promedio: 20 años).

Composición de género: 49,3 % hombres y 48,6 % mujeres.

Distribución por sector: 62 % universidad privada y 38 % universidad pública.

2. Ansiedad

Mínima: 26,4 %

Leve: 28,8 %

Moderada: 18,5 %

Moderadamente grave: 15,9 %

Severa: 10,4 %

EL44,8 % de los estudiantes se ubica en niveles de moderado a severo.

Los hallazgos demuestran que no existen diferencias significativas entre universidades públicas y privadas. Foto: ADOBE STOCK

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3. Ideación y riesgo suicida

Este es uno de los puntos más críticos del informe: 1 de cada 8 estudiantes ha intentado suicidarse.

Categoría - Porcentaje de riesgo

Total país: 12,5 % (aprox. 1 de cada 8)

Mujeres: 16 %

Hombres: 8 %

Instituciones privadas: 14 %

Instituciones públicas: 11 %

4. Riesgo por región

Bogotá: 16 %

Región cafetera: 11 %

Suroccidente: 10 %

Suroriente: 8 %

Norte (Caribe): 6 %