Suscribirse

Salud

Hay toda una generación en riesgo: la crisis silenciosa de salud mental en jóvenes y adolescentes de Latinoamérica

La salud mental en Latinoamérica está en riesgo, tras un aumento sostenido en los últimos años de ansiedad, depresión, trastornos alimentarios y conductas autolesivas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Salud
29 de octubre de 2025, 10:26 p. m.
Día Mundial de la Salud Mental
La crisis ha causado que haya un Día Mundial de la Salud Mental, celebrado cada 10 de octubre. | Foto: Getty Images

El acceso a atención especializada sigue siendo limitado y el estigma social, persistente.

J Balvin pone sobre la mesa la SALUD MENTAL y cómo se mantiene en equilibrio

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo, uno de cada siete jóvenes entre 10 y 19 años presenta un trastorno mental; en América Latina, la cifra puede ser aún mayor debido a la violencia, las brechas sociales y la escasez de atención psicológica o psiquiátrica.

Cita Sin Filtro con el doctor Otmaro Belalcázar, el ENDOCRINÓLOGO de los famosos | T3 E11

En Colombia, el Ministerio de Salud estima que el 44,7 % de los niños y adolescentes muestra señales de afectación emocional, mientras que en México uno de cada cinco adolescentes ha enfrentado un trastorno mental de severidad moderada.

Entidades de salud colombianas alertaron sobre el aumento de enfermedades

En contraste, datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos revelan que más del 40 % de los estudiantes de secundaria reportó sentirse persistentemente triste o desesperanzado en 2023, y casi uno de cada cinco había considerado seriamente el suicidio.

A pesar de la gravedad de estas cifras, el acceso a atención mental en EE. UU. supera ampliamente al de la mayoría de países latinoamericanos, donde menos del 20 % de los adolescentes con síntomas graves recibe algún tipo de tratamiento especializado.

¿Dejar de usar el celular mejora la SALUD MENTAL? Estudio responde

“Cuanto más tiempo pase entre el inicio de los síntomas y el acceso a tratamiento, más difícil será la recuperación”, explica Tatiana Falcone, psiquiatra de adolescentes de Cleveland Clinic.

“En América Latina, el estigma sigue siendo una de las mayores barreras. Muchos padres creen que la depresión o la ansiedad son parte normal de la adolescencia, y eso retrasa la búsqueda de ayuda profesional”, explica.

La especialista destaca que los trastornos de ansiedad y depresión son más comunes en mujeres adolescentes, mientras que los de comportamiento y déficit de atención predominan en varones.

“En el caso del suicidio, las mujeres tienden a intentarlo más, pero los hombres usan medios más letales, lo que eleva la tasa de mortalidad masculina. Es una realidad silenciosa que no podemos seguir ignorando”, advierte.

Juan Pablo Raba habló con SEMANA sobre SALUD MENTAL

Entre los factores que agravan la salud mental juvenil en la región se encuentran la violencia intrafamiliar, la presión académica, el acoso escolar, el consumo de sustancias y el uso excesivo de redes sociales. En el caso de los adultos, las presiones económicas también entran en juego.

Según la OPS, más del 70 % de los adolescentes latinoamericanos pasa más de cuatro horas diarias frente a pantallas, lo que se asocia con alteraciones del sueño, déficit de atención y mayor exposición al ciberacoso.

Contexto: Dejar que las ‘apps’ piensen, decidan y resuelvan por nosotros, el desafío oculto de la inteligencia artificial

La especialista subraya que la educación emocional y el acompañamiento familiar son pilares fundamentales: “Promover rutinas saludables, limitar el uso de pantallas antes de dormir, fomentar el ejercicio y garantizar descanso adecuado puede marcar una diferencia significativa. Pero lo más importante es escuchar sin juzgar”.

La salud mental de los jóvenes debe tratarse con la misma prioridad que la salud física. Mientras en países de altos ingresos existen programas escolares de tamizaje psicológico y acceso rápido a terapia, en Latinoamérica los servicios son insuficientes y centralizados en las grandes ciudades.

“A diferencia de sistemas de salud más integrados, en la región todavía separamos la salud mental de la salud general. Es urgente cambiar ese enfoque”, enfatiza Falcone.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tabla de posiciones en Liga BetPlay: victorias del DIM y Fortaleza dejan inusual liderato; Santa Fe revive

2. Usuario del Metro de Medellín se desmayó y cayó en la vía del tren en la estación San Antonio, en pleno centro de la ciudad

3. Japón destroza el sueño de Colombia Sub-17 en el Mundial con una paliza en octavos

4. Razón por la que Pablo Arango Robledo de ‘Noticias Caracol’ ha estado ausente del informativo

5. Maduro lanza amenaza contra opositores venezolanos “vendepatria”: esta fue la solicitud que hizo al Tribunal

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Salud mental en Colombiasalud mental en niñosRiesgo en la salud

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.