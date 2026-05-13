La mitad de los latinoamericanos no le encuentra sentido a su vida; lanzan campaña para mejorar la salud mental en la región

Los números son difíciles de ignorar: de casi 12.000 latinoamericanos evaluados, entre los 18 y 70 años (más de 5.000 de ellos colombianos), solo el 16% afirma sentirse verdaderamente conectado con el sentido de su vida. El 33% lo experimenta apenas a veces y el 50% restante simplemente no lo encuentra. En paralelo, más del 40% de los estudiantes universitarios reporta síntomas de depresión, niveles clínicamente significativos de ansiedad, según el estudio 4U.

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Frente a este panorama, el psicólogo, investigador, y referente latinoamericano en psicología del propósito, Efrén Martínez Ortiz, lanza Conectarse a la Vida, una campaña que parte de una premisa sencilla pero poderosa: reconectarse con lo que llena la vida de sentido es una de las estrategias más eficaces para el cuidado de la salud mental, el bienestar y la satisfacción con la vida.

La campaña arranca con un documental de 23 minutos que lleva su nombre, en el que Martínez comparte su propio proceso personal con honestidad y vulnerabilidad, poniendo la salud mental como algo que puede y suele tocarle a cualquier persona, mostrando al mismo tiempo que es posible transformar toda situación adversa.

La gratitud ha sido estudiada por la ciencia por sus efectos en el bienestar emocional y la salud mental. Foto: Suministrada por Krish Benvenuti

El material fue producido en cinco meses y es la primera pieza de una producción mucho más amplia.

La investigación también revela que lo que tienen en común las personas que están en ese 16% que sí se siente conectado con su vida comparten varias características: cultivan vínculos significativos con otras personas, realizan acciones alineadas con sus valores, practican la gratitud de forma activa y consciente, y disfrutan las experiencias cotidianas con presencia real. Es así como tienden a reducir sus niveles de depresión y ansiedad, y a experimentar los beneficios que la ciencia ha asociado con llevar una vida con propósito: dirección, coherencia, sensación de contribución y conexión emocional con lo que importa.

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“Vamos por un millón de voces (ojalá más) que se conecten con la vida y puedan promover los mismo”, explica Martínez. Conectarse a la Vida invita a quienes vean el documental a compartirlo, replicarlo y sumarse desde donde estén, como personas, como profesionales de la salud, como comunicadores, como comunidades. Porque esta campaña no es un evento es un movimiento, donde el propósito no es un lujo de pocos, es un tema de salud pública.