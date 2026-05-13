“La renuncia mía me la pide Petro”: Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS, le responde a Daniel Quintero

El superintendente Daniel Quintero pidió la renuncia de los interventores de las EPS intervenidas. La medida es polémica si se tiene en cuenta que un reciente informe de la Contraloría da cuenta de que estas entidades pasan por momentos de crisis y no llegan a los umbrales financieros viables para operar.

Daniel Quintero lanza pulla a interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, y le exigió un “plan de choque consistente”

Quintero no reconoció que esa crisis es provocada por la administración de esas EPS, en cabeza del Gobierno desde hace más de un año en la mayoría de los casos, sino que aseguró que esto evidencia la necesidad de una reforma a la salud.

“He solicitado la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas. Vamos a evaluar sus acciones y resultados para evaluar su continuidad o retiro”, aseguró.

El exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, respondió de inmediato, sin rodeos. “La renuncia mía me la pide es Petro, no Quintero”, dijo.

“No creo que tenga que ver conmigo. Soy muy bueno, soy muy responsable de mi trabajo. Creo que estamos por el camino correcto. No hay problema ahí”, agregó.

Quintero también respondió a las palabras del funcionario: “En relación a Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS. Él acaba de llegar. Sin embargo, debe presentar un plan de choque consistente. No hay en esta Superintendencia ningún interventor con corona ni por encima del poder de inspección, vigilancia y control de la entidad”.

Jorge Iván Ospina habló con SEMANA apenas se posesionó en el cargo y respondió por qué aceptó tomar el timón de la Nueva EPS, una entidad que tiene hoy más de 11 millones de afiliados y que no presenta estados financieros de hace casi dos años, cuando faltan menos de cuatro meses para que se acabe el Gobierno de Gustavo Petro.

Lea la entrevista de Jorge Iván Ospina con SEMANA

“En momentos tan tensionantes como los que vivimos, tal vez no haya nada más importante que hacer un gran esfuerzo por proteger la vida. Y una EPS, aunque no todos lo comprenden, es una institución cuidadora de vida. El tiempo es corto, pero haré el mejor esfuerzo por conjugar cinco verbos: dignificar, sanear, capitalizar, transparentar y garantizar bienestar. Creo que podemos, en cinco meses, llevar la Nueva EPS a mejores circunstancias”, dijo.

Ospina se comprometió a entregar la información de la entidad con prontitud. “Estamos con un equipo muy numeroso para tener en el mes de mayo los informes de 2024 y nos demoraremos mucho menos en entregar los de 2025″, agregó.

Jorge Iván Ospina fue alcalde de Cali. Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

Además, aclaró que hoy no tiene con certeza la cifra de cuánto puedan ser las deudas de la entidad. Como se sabe, decenas de clínicas y operadores farmacéuticos han suspendido o han anunciado que suspenderán sus servicios con la EPS por cuenta de las cuantiosas carteras represadas que tiene la entidad.

“Se necesitan cuentas claras, cuentas auditadas y cuentas sin intermediarios. Si se cumple con esa triada, vamos a poder hacer acuerdos de pago. Puede sonar descortés, pero solicitaremos descuentos”, dijo sobre esos pagos.

El interventor también apoyó la idea del presidente Petro de quitarles las licencias de operación a las EPS que no cumplan. “Se habían demorado. ¿Por qué una empresa que debe proteger la vida debería seguir abierta si no cumple con esa responsabilidad?“, dijo.

“Se necesitan cuentas claras, cuentas auditadas y cuentas sin intermediarios. Si se cumple con esa triada, vamos a poder hacer acuerdos de pago" Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

El nombramiento de Ospina, exalcalde de Cali, como interventor de la Nueva EPS y el de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, como superintendente de Salud, ha generado críticas de quienes piensan que en medio de la crisis del sistema no son los políticos, sino los técnicos, los que deberían estar al frente.

Sobre eso, Ospina respondió: “Estoy lejos de nuestra ciudad y nuestra región. Es importante preguntarnos qué tipo de políticos quieren: ¿que hablen cháchara o que tengan responsabilidades? Por supuesto, en mi vocación ideológica y política, yo prefiero hacer las cosas bien para que ya más adelante sea el ciudadano el que decida en qué lugar del planeta Tierra debo estar”.