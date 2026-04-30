Otra presunta negligencia en la Nueva EPS: abren investigación por muerte del joven Jeisson Pinzón

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra funcionarios de la Nueva EPS por otro presunto caso de negligencia que habría provocado la muerte del joven Jeisson Javier Pinzón Sandoval, quien falleció en Tunja, Boyacá, tras ser diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda.

Desde el ente de control explicaron que la investigación disciplinaria trata de determinar si existió alguna presunta negligencia en el servicio médico que terminó en la muerte del joven de apenas 20 años. Así mismo, se compulsarán copias a la Fiscalía General por el presunto delito de homicidio culposo.

Los primeros hallazgos de este caso conseguidos a través de fuentes abiertas dejaron al descubierto que Pinzón Sandoval habría enfrentado varias barreras para acceder a los fármacos formulados por su médico tratante, pese a la urgencia que tenía por la condición clínica que padecía.

Desde la Procuraduría señalaron: “Esta situación, según se investiga, pudo incidir de manera directa en el deterioro progresivo de su salud y su posterior fallecimiento”.

La indagación preliminar que llevará a cabo la seccional de Tunja también busca establecer el proceso adelantado frente al tratamiento médico, el suministro de medicamentos y la respuesta dada por la Nueva EPS ante la acción de tutela que interpuso el joven de 20 años.

La fiscal general le respondió al presidente Petro por las polémicas declaraciones en el caso del niño Kevin Acosta

La Procuraduría provincial de Tunja participó en una reunión de la sala situación de salud con presencia de todos los actores del sector, en la que recaudó pruebas a través de la Secretaría de Salud del municipio y anunció que remitirá la competencia a Bogotá para investigar al gerente interventor de la EPS y compulsará copias a la Fiscalía por la presunta conducta de homicidio culposo.

El actual interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, llegó a ese cargo hace pocos días y desde ya se enfrenta a otro caso de presunta negligencia médica que, al parecer, terminó afectando la vida del joven Jeisson Javier Pinzón Sandoval.

La misma Procuraduría determinó hace pocas semanas que la Nueva EPS habría tenido responsabilidad en la muerte del niño Kevin Acosta. La investigación determinó que esa Entidad Promotora de Salud no pagó a la IPS Medicarte para la entrega de medicamentos a sus pacientes; eso habría deteriorado la salud del menor.

El caso de Kevin Acosta ha desatado una enorme polémica entre el Gobierno Petro y los entes investigadores. Mientras el Ejecutivo advirtió que Medicina Legal estaba ocultando el informe que detalla las causas de muerte del niño, la Fiscalía explicó que el caso está en investigación y tiene reserva.