El Instituto Nacional de Cáncer confirmó que mantiene la atención a pacientes de la Nueva EPS, especialmente a quienes están en tratamiento activo, aunque no existe actualmente un contrato vigente y la cartera en mora supera los $ 146.000 millones.

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La entidad de salud mantiene la atención médica como parte de su misión institucional de más de 90 años, centrada en la lucha contra el cáncer y la protección de la vida de los pacientes, según un comunicado de la entidad.

“El Instituto Nacional de Cáncer continúa atendiendo a los pacientes afiliados de la Nueva EPS como lo ha venido haciendo de manera ininterrumpida (...)”, anunció en un comunicado oficial la entidad.

"El Instituto Nacional de Cancerología no ha dejado de prestar los servicios a los pacientes con cáncer afiliados a la nueva EPS y los pacientes que están en tratamiento activo continuarán recibiendo sus servicios", dice la directora Carolina Wiesner. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/dKSFztFLR6 — Revista Semana (@RevistaSemana) April 29, 2026

Sin embargo, advirtió que enfrenta una situación financiera crítica debido a una creciente cartera pendiente de pago que, a corte del 31 de marzo de 2026, supera los $ 146.000 millones.

La entidad hizo énfasis en que “los pacientes que están en tratamiento activo seguirán recibiendo los servicios”, garantizando así el servicio.

El INC señaló que esta situación ya ha sido puesta en conocimiento de las diferentes instancias interventoras.

Ante el escenario actual, se ha programado un nuevo espacio de concertación con la interventoría vigente.

Asimismo, el INC manifestó su expectativa de que en los próximos días la Nueva EPS pueda avanzar en la firma de acuerdos de pago y en la formalización de contratos pendientes, lo que permitiría garantizar la atención de nuevos pacientes.

El Instituto reiteró que los servicios no han sido suspendidos para quienes ya están en tratamiento y aseguró que continuará informando a la comunidad a través de sus canales oficiales sobre cualquier decisión que afecte la prestación de los servicios de salud.

Comunicado oficial del Instituto Nacional de Cancerología sobre la continuidad en la atención de pacientes de la Nueva EPS en medio de la situación contractual y financiera. Foto: Instituto Nacional de Cancerología

Ante la delicada situación que atraviesa el Instituto Nacional de Cancerología, el interventor de la Nueva EPS señaló que los pagos a la institución hacen parte de la gestión financiera en curso y rechazó que exista una intención de afectar la operación del centro oncológico.

Además, hizo un llamado a mantener el diálogo entre las entidades para evitar decisiones que puedan impactar la atención de pacientes con cáncer, mientras se avanza en la normalización de los compromisos económicos.

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El Instituto Nacional de Cancerología dio un parte de tranquilidad al asegurar que la atención a los pacientes seguirá garantizada, con prioridad para quienes ya se encuentran en tratamiento activo.

Esto pese a las dificultades financieras y la ausencia de contrato vigente con la Nueva EPS.

La entidad insistió en que su prioridad seguirá siendo la continuidad de los servicios oncológicos y la protección de la vida de los pacientes.

Mientras tanto se buscan soluciones que permitan estabilizar la situación con el asegurador.