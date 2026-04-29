Jorge Iván Ospina responde al cese de servicios del Instituto Nacional de Cancerología: “Jamás pensaríamos dejarlos sin recursos”

La decisión del Instituto Nacional de Cancerología (INC) de no prestar más servicios a pacientes nuevos de la Nueva EPS dejó en evidencia nuevamente la enorme crisis que vive esa entidad promotora de salud, la más grande del país.

Instituto Nacional de Cancerología anuncia que no atenderá a nuevos pacientes de la Nueva EPS por falta de pagos. “Nos duele”

No es la primera entidad que asegura que no podrá seguir atendiendo a sus pacientes por falta en los pagos.

El interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, se refirió a esa decisión. "Es mi responsabilidad responder al Instituto Nacional de Cancerología quien plantea cerrar servicios a pacientes que demandan ser tratados dignamente, y sin siquiera tomarse la molestia de llamarme y construir conjuntamente soluciones", dijo.

“Es mi responsabilidad responder al Instituto Nacional de Cancerología, que plantea cerrar servicios a pacientes que demandan ser tratados dignamente”, dijo Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/epKtGVrqJ5 — Revista Semana (@RevistaSemana) April 29, 2026

La decisión del INC genera un enorme impacto en pacientes que sufren de cáncer. La misma entidad aseguró que “le duele” informar al país sobre este asunto, pero advierte que la situación financiera por cuenta de las deudas de la Nueva EPS es crítica.

Gustavo Petro había dicho que iba a liquidar las EPS quebradas, pero ahora le apuesta a otra polémica fórmula

“Esta decisión se toma porque no hemos logrado establecer un contrato con la EPS. Durante varios meses hemos seguido atendiendo pacientes, pero no ha sido posible concretar un acuerdo de pago por la atención prestada ni por la cartera pendiente, ni hemos recibido sus autorizaciones”.

El congresista Andrés Forero reveló la magnitud de la cartera de la Nueva EPS con la entidad. “Desde la intervención a febrero de 2026 la cartera casi se cuadriplicó, pasando de $ 36.295 M a $136.424 M”, detalló el parlamentario en un trino.

Esta es la dramática situación de cartera que llevó a @INCancerologia a suspender la atención a los pacientes de Nueva EPS.



Desde la intervención a febrero de 2026 la cartera casi se cuadriplicó, pasando de $ 36.295 M a $136.424 M



Pero según Petro y @QuinteroCalle Sura es peor. pic.twitter.com/9UxgQBpfKT — Andrés Forero CD (@AForeroM) April 29, 2026

Ospina, quien es médico de profesión, se refirió a la decisión de la Nueva EPS en estos términos: “Efectivamente yo comprendo las dificultades que puede tener un prestador de servicios cuando no se pagan oportunamente las facturas. Y comprendo las tensiones que puede esto significar al interior de la organización hospitalaria para pagar servicios personales, insumos, servicios generales, servicios públicos, etcétera. Pero las instituciones públicas deben de tener un propósito colaborativo. Deben de utilizar las herramientas apropiadas para poder informar”.

". El Instituto Nacional de Cancerología sin conversar conmigo (llevo unos 6 días en el cargo) publica un comunicado donde cierra los servicios a pacientes que demandan tratamiento para el cáncer" Foto: El País

Sobre el caso de la Nueva EPS y el cierre de servicios del Instituto Nacional de Cancerología, Ospina aseguró que lamentaba no haber tenido una conversación previa antes de este anuncio. “Si estas formas no se utilizan, los momentos se pueden agravar y las tensiones pueden ser aún más grandes. Es raro. El Instituto Nacional de Cancerología sin conversar conmigo (llevo unos 6 días en el cargo) publica un comunicado donde cierra los servicios a pacientes que demandan tratamiento para el cáncer. También algunos que van a ser diagnosticados", se quejó.

Las reuniones del ministro de Salud con los agentes interventores de las EPS

Y agregó: “¿Podrá alguien recibir las angustias de un paciente a quienes se le cierran los servicios poniéndole en peligro su vida. Se sabrá de derechos que el es el derecho a la salud, que es el derecho a la vida a lo que se vulnera", agregó.

Ospina llamó al INC a “la búsqueda de soluciones y no instalar en medios que le cierran los servicios a muchísimas personas que demandan nuestra atención”. Aseguró que está “planificado tener unos pagos por parte de nuestra institución. Jamás pensaríamos dejarlos sin recursos, jamás me hubiese imaginado que hubiesen colocado un comunicado de prensa de esta magnitud vulnerando la confianza y vulnerando el derecho que tienen los pacientes a ser tratados dignamente”.