Las reuniones del ministro de Salud con los agentes interventores de las EPS

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sostuvo al menos ocho reuniones en lo que va de este 2026 con los agentes interventores de las EPS que están a cargo de delegados de la Superintendencia Nacional de Salud.

Los encuentros fueron convocados a través de cartas firmadas por el mismo Jaramillo en los que el alto funcionario del gobierno les llamó a rendir cuentas sobre los avances en la administración de las entidades prestadoras del servicio de salud.

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Casi todas esas diligencias se llevaron a cabo en la sala de juntas del Ministerio de Salud, ubicada en el piso 23 del edificio donde está situada esa cartera, cerca del centro de Bogotá y fueron varios los citados y los puntos en el orden del día.

En esos encuentros participó el recién salido exsuperintendente de salud, Bernardo Camacho, quien fue objeto de cuestionamientos durante su paso como agente interventor de Nueva EPS y que, pese a ese antecedente, luego fue delegado para el cargo de supersalud por el mismo Jaramillo. Camacho estuvo en esa oficina hasta mediados de abril.

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A esas reuniones también fue citada Luz María Múnera, quien hasta hace unos días ejerció como superintendente ad hoc para el caso de Nueva EPS, además de los delegados de la Superintendencia y los agentes interventores de Nueva EPS, Famisanar, Capresoca, Asmet Salud, Coosalud, Emssanar y Savia Salud.

Jaramillo les pidió a los interventores información sobre los avances en el Plan de Estabilización de Giros y flujos de recursos, también en relación a la contratación de servicios con la red pública y sobre la implementación de los Equipos Básicos de Atención Primaria, uno de los puntos clave de la reforma a la salud que quiere promover el gobierno.

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En el temario de las reuniones del ministro con los interventores también estuvo la compra de medicamentos, los acercamientos de estos con la Asociación de Industrias Farmacéuticas, el estado de las peticiones quejas y reclamos que han llegado a las entidades y el reporte de los indicadores de las EPS.

SEMANA conoció las cartas firmadas por el ministro en las que es el propio Jaramillo quien convoca a los agentes interventores. Hubo una convocatoria para el 27 de enero, cuatro para diferentes fechas de febrero y tres más para marzo, citas que dan cuenta de la cercanía que está teniendo el ministro con los encargados de administrar las EPS intervenidas.