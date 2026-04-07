Reforma a la salud en tres meses: Fabián Díaz detalla estrategia para revivir el proyecto

SEMANA: Esta semana comienza el análisis de la Comisión Accidental que determinará si se revive el tercer debate de la reforma a la salud. ¿Qué llamado les hacen a los senadores que integran esa instancia?

Fabián Díaz (F.D.): La Comisión Accidental debe presentar un informe favorable o negativo, tal cual el procedimiento que se surtió el año pasado con la apelación que hice a la reforma laboral, con la que se presentaron dos informes. Primero se vota el informe negativo, después el positivo y una nueva comisión constitucional fue la encargada de revivir el tercer debate. El mismo procedimiento debe surtirse con la reforma a la salud.

SEMANA: Dentro de la Comisión Accidental hay un senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, lo que permite anticipar que mínimamente habrá un congresista que respalde una ponencia positiva de la apelación. Si eso se da, ¿cómo ve el ambiente político en la plenaria?

F.D.: Es incierto tener un panorama sobre cómo se votará la apelación. Lo que sí es cierto es que se requieren ajustes en el sistema de salud. La academia, los trabajadores de la salud, las EPS, los congresistas, todas las mesas de trabajo y debates de control político dejaron en evidencia un consenso sobre la necesidad de hacer ajustes al sistema. Independientemente de quién haya presentado la reforma a la salud, hay que hacer ajustes. El Gobierno dispone y el Congreso dispone. Esta es la oportunidad para hacer cambios porque, si esperamos más tiempo, la crisis se va agudizando.

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SEMANA: ¿Cuál es el principal argumento, desde el punto de vista del trámite en el Congreso, por el que considera que debe avalarse la apelación?

F.D.: La Ley Quinta establece que cualquier integrante de la comisión o autor de un proyecto puede presentar una apelación en razón al trámite legislativo que surta un proyecto de ley. En ese sentido, cuando se archiva la reforma laboral, nosotros presentamos esa apelación y el solo hecho de presentarla obliga a hacer el trámite. Este es un recurso de la Ley Quinta en el trámite de cualquier iniciativa de ley. La apelación que le hicimos a la reforma laboral no fue la primera. En 2005, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se presentó una apelación que también prosperó.

SEMANA: Estamos a tres meses de que el Congreso termine sus labores. ¿Qué se alcanza a hacer en ese periodo, en caso de que prospere la iniciativa de que se reviva la reforma?

F.D.: El año pasado, con la reforma laboral, era uno de los más escépticos de que, al aprobarse la apelación, con tan poco tiempo, se le pudiera dar trámite. Para entonces teníamos los tiempos más apretados y en estos momentos los tiempos, si bien están cortos, son más holgados que en la ocasión anterior, cuando tuvimos escasos 20 o 25 días para avanzar en el tercer y último debate. En ese sentido, si hay disposición y voluntad congresional de hacer cambios en el sistema de salud, el Congreso puede avanzar en estos tres meses en este trámite y en la conciliación, si es que hay lugar a esta.

Fabian Diaz Foto: Prensa Congreso de la República / API

SEMANA: O sea, ¿usted considera que sí es posible sacar la reforma a la salud en este momento?

F.D.: Sí. Claro que es posible.

SEMANA: ¿Ha conversado estos temas con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, o el ministro del Interior, Armando Benedetti?

F.D.: No se ha dado la oportunidad. El año pasado ellos no estaban tan a favor de la apelación. No sé si este año estarán en la misma tónica, pero mi deber como senador es darle trámite a los recursos que me facilita la ley, así como lo hice en la reforma laboral.

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SEMANA: Usted dice que el año pasado no estaban a favor de la apelación, ¿por qué?

F.D.: En esos momentos, el Gobierno tenía el mecanismo de la consulta popular con el que los ministros creían que había más posibilidades de hacer los cambios sobre los temas laborales; incluso se presentaron puntos sobre la salud. Había un desconcierto sobre si el Congreso aprobaría la reforma laboral, en caso de que se tramitara la apelación, por los tiempos. Finalmente, hubo voluntad política y salió la reforma laboral. No sé cuál sea el panorama ahora; no he hablado con los ministros.

SEMANA: En ese momento el Gobierno tomó el camino de la consulta popular, pero ahora el Ministerio de Salud está intentando aprobar por decreto lo que no pudo tramitar en la vía legislativa...

F.D.: Los decretos pueden regular lo que dice la ley, pero la ley es una norma superior sobre el decreto. Por eso, para realizar los ajustes necesarios, hay que cambiar la ley. Los decretos son paños de agua tibia que pueden mitigar los problemas, pero el problema real de la estructuración del sistema de salud se arregla a través de una ley.

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SEMANA: ¿Qué vislumbra usted? ¿Cuándo cree que se decante esta discusión?

F.D.: Esto es un tema de cómo avancen las discusiones en la Comisión Accidental. Seguramente saldrán dos informes, como usted lo anticipa, uno negativo y uno positivo, y será la disposición de la plenaria del Senado la que determine si aceptan el negativo o el positivo.

SEMANA: En plena época electoral...

F.D.: Hay que tener presente que ya se surtieron las elecciones legislativas, ya la presión en relación a los congresistas es mucho menor, y ahora estamos más enfocados en el tema presidencial. Hay que esperar cómo reacciona el Congreso y si tiene voluntad de hacer los cambios en el sistema de salud antes de conocer cuál será la suerte en temas presidenciales.