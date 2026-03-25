Con la Resolución 214 de 2026, el presidente del Senado, Lidio García, creó la subcomisión accidental que estudiará la apelación del hundimiento de la reforma a la salud, hecho que sucedió en 2025.

“Crear una Comisión Accidental con el fin de analizar y rendir un informe sobre el recurso de apelación interpuesto a la negación del Proyecto de Ley n.° 410 de 2025 Senado, n.° 312 de 2024 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley n.° 135 de 2024 Cámara ‘Por medio del cual se transforma el Sistema de Salud en Colombia y se dictan otras disposiciones’, en sesión ordinaria de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República, el cual deberá ser presentado ante la Plenaria del Senado de la República para que esta decida si acoge o rechaza la apelación, conforme a lo dispuesto", dice el documento.

El proyecto fue hundido en la Comisión Séptima del Senado. Foto: Colprensa

En esa comisión accidental estarán los presidentes de varias comisiones del Senado:

Julio Elías Chagüi Flórez, presidente de la Comisión Primera.

Óscar Mauricio Giraldo, presidente de la Comisión Segunda, quien será a su vez el coordinador de la comisión accidental.

Jairo Alberto Castellanos, presidente de la Comisión Tercera.

Enrique Cabrales, presidente Comisión Cuarta.

Édgar Díaz, presidente de la Comisión Quinta.

Álex Flórez, presidente de la Comisión Sexta.

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Esta comisión estudiará el recurso presentado por el senador Fabián Díaz y que fue respaldado por Wilson Arias, Ómar de Jesús Restrepo, Martha Peralta y Ferney Silva, quienes piden que se estudie la votación que archivó la iniciativa en la Comisión Séptima del Senado.

Precisamente, se trata de un recurso que tienen los senadores para que, si es aprobada por esta subcomisión, la plenaria del Senado pueda revisar la apelación y ver si se revive la discusión del proyecto.

La plenaria del Senado estudiaría la apelación si la subcomisión lo considera. Foto: COLPRENSA

Si se respalda la decisión de la Comisión Séptima del Senado de archivar la iniciativa, quedará sepultada esta idea del Gobierno nacional, por lo que se trata de la última oportunidad para sacar adelante esta propuesta impulsada por el presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que comenzó desde el arranque de su mandato, cuando estaba al frente de esa cartera Carolina Corcho.

En 2025 la Comisión Séptima archivó la reforma a la salud por segunda vez, pues la mayoría de senadores consideró que no se mejoraba el sistema con lo planteado, sino que se acrecentarían varias grietas.

Por eso, desde sectores cercanos al petrismo intentan revivirlo con este mecanismo que sería el último cartucho que les queda para intentar sacar adelante la iniciativa.