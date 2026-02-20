Reforma a la salud

Alternativa salomónica: investigador de Uniandes diseñó propuesta para enderezar el sistema de salud sin desmontarlo

La fuerte presión financiera para atender un servicio vital obliga a buscar salidas urgentes, pero eficientes. He aquí la visión de un académico.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
20 de febrero de 2026, 7:10 p. m.
La reacción del Ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la cara del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo lo dicen todo en relación con el estado en que quedó la reforma a la salud en el debate parlamentario en el que la dejaron en suspenso.
La reacción del Ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la cara del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo lo dicen todo en relación con el estado en que quedó la reforma a la salud en el debate parlamentario en el que la dejaron en suspenso. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Con siete puntos que suenan coherentes y que no desestiman los diagnósticos y argumentos presentados por el gobierno de Gustavo Petro, un académico plantea una propuesta para abordar las debilidades del sistema de salud, sin necesidad de desmontarlo.

Se trata de David Bardey, economista de origen francés que se desempeña como profesor titular en la Universidad de los Andes, quien manifiesta que la fuerte presión financiera, la gran desconfianza entre los distintos actores del sector y del entorno reformista colombiano, además de las grandes vulnerabilidades de los prestadores y aseguradores en salud, ameritan abordar el tema de forma urgente pero eficiente.

Según establece el investigador, el próximo gobierno, inevitablemente tendrá que destinar más recursos públicos a la salud, y, de hecho, los cálculos de la financiación que se requiere han sido uno de los motivos de la controversia y los frenos en el Congreso, donde hay pleno convencimiento de que el sistema requiere reforma.

Inteligencia artificial y atención sin largas esperas: la apuesta de Ortovital en medio de la crisis del sistema de salud colombiano
Vulnerabilidades para la atención en salud. Foto: Ortovital / API

La plata necesaria no está a la vuelta de la esquina. Al decir del investigador, posiblemente se requieran dos puntos adicionales del PIB en la próxima década, lo que implica una voluminosa cifra que suena aún más inalcanzable, si se tiene en cuenta la grave crisis fiscal que enfrenta el Estado colombiano.

Macroeconomía

¿Colombia se vería afectada por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la imposición de aranceles IEEPA?

Macroeconomía

Precio del euro: la divisa cerró la semana con alza marcada; viajeros deben tomar nota

Macroeconomía

Dólar cerró el mercado al alza: precio oficial del 20 de febrero

Macroeconomía

Prosperidad Social cambia fechas de giro de subsidios: ojo a Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Renta Joven

Macroeconomía

“El decreto es una maroma jurídica para llegar al 23% con debilidades”: José Manuel Restrepo analiza en SEMANA decreto del salario mínimo

Macroeconomía

Remesas en récord, pero con menos efecto: cuando el dólar bajo golpea a quienes viven de los giros del exterior

Macroeconomía

Dólar abre estable en Colombia: este es el precio del 20 de febrero

Salud

“Los ricos también lloran”: la polémica respuesta del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ante el llanto del personal del hospital San Rafael

Salud

Luis Fernando Arroyave, tras llorar en vivo en plena rueda de prensa, dice que el “shu shu shu” de Petro “nos tiene físicamente muriendo de hambre”

El Debate

VIDEO | Reforma a la salud se hundió, ¿qué sigue? “Absoluto fracaso, 63 ministros”

No obstante, agrega el investigador, “este esfuerzo fiscal solo será socialmente rentable si va acompañado de reformas que mejoren los incentivos”.

El sistema no es un fracaso

Por ello, una de las conclusiones a las que llega Bardey, sorprenderá, incluso, al mismo gobierno: “el sistema de salud colombiano no es un fracaso, pero tampoco puede mantenerse sin ajustes profundos”.

El académico destaca logros como los de la cobertura y protección financiera, los que además cataloga como tan valiosos que deben preservarse. En ello coincide con los diagnósticos del mismo gobierno.

Para Bardey, el desafío de la próxima década no debe ser partir de cero, sino corregir incentivos, reconocer la heterogeneidad del país y garantizar que cada peso adicional invertido en salud genere el mayor bienestar posible para la población. ¿Habrá algún líder que lo logre?

Siete puntos de la propuesta

1.“Rebalancear los incentivos hacia la calidad, incorporando indicadores de desempeño y resultados en salud en el ajuste de la UPC.

2.Fortalecer la atención en zonas periféricas, combinando inversión en infraestructura, telemedicina y esquemas de gestión territorial del riesgo sanitario por parte de la EPS seleccionada vía una licitación abierta.

3.Reconocer adecuadamente el envejecimiento poblacional dentro de la UPC, aumentando gradualmente el gasto público en salud y saneando las deudas acumuladas del sistema.

4. Reemplazar la regulación rígida de la integración vertical por una supervisión económica, enfocada en detectar conductas de exclusión. Este tema podría ser objeto de una supervisión conjunta entre las Superintendencias de Salud y de Industria y Comercio.

5. Refinar la regulación de precios de medicamentos, privilegiando esquemas que fomenten la competencia entre sustitutos terapéuticos.

6. Alinear derechos individuales y sostenibilidad colectiva, mediante mecanismos transparentes de priorización basados en costo-efectividad. Una nueva ley estatutaria será necesaria.

7. Crear un sistema de información para mejorar la supervisión y las auditorías realizadas por ADRES".

Más de Macroeconomía

Costco presentó una demanda para recuperar millones en aranceles pagados y frenar la política comercial de emergencia del gobierno de Trump

¿Colombia se vería afectada por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la imposición de aranceles IEEPA?

España maneja el euro, una moneda que deja al peso colombiano bastante rezagado.

Precio del euro: la divisa cerró la semana con alza marcada; viajeros deben tomar nota

Dólar a la baja dolar dólares

Dólar cerró el mercado al alza: precio oficial del 20 de febrero

La entrega de recursos comenzará el 30 de septiembre, para los beneficiarios bancarizados; para quienes recibirán el pago por giro, a partir del 2 de octubre. El proceso se extenderá hasta el 16 de octubre.

Prosperidad Social cambia fechas de giro de subsidios: ojo a Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Renta Joven

.

“El decreto es una maroma jurídica para llegar al 23% con debilidades”: José Manuel Restrepo analiza en SEMANA decreto del salario mínimo

.

Remesas en récord, pero con menos efecto: cuando el dólar bajo golpea a quienes viven de los giros del exterior

Ser millonario puede proporcionar un sentido de seguridad financiera

Dólar abre estable en Colombia: este es el precio del 20 de febrero

Esta es la cotización de la moneda en el mercado de profesionales del cambio.

Dólar en casas de cambio para este 20 de febrero: así se mueve la moneda

.

Salario mínimo vital móvil: este es el decreto transitorio que el Gobierno Petro presentó al Consejo de Estado. Lo que hay que saber

Noticias Destacadas