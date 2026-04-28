Dólar termina al alza en Colombia este 28 de abril: precio oficial en la Bolsa

El dólar terminó la jornada de este martes al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que perjudicó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 28 de abril, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.602, lo que significó una reducción de $9 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que fue de $3.593.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $18, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.620.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada fue de $3.662, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.598. El promedio cotizado se encuentra en $3.633.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,806 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 615,00.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,14 %, llegando a las 98,455 unidades.

Esta es la variación del dólar en el mercado spot de la BVC. Foto: Adobe Stock

Emiratos Árabes Unidos se retirará de la OPEP a partir de mayo

Emiratos Árabes Unidos se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderada por Arabia Saudita, y de la alianza OPEP+, de la que también forma parte Rusia, a partir del 1.º de mayo, anunció este martes la agencia de prensa emiratí.

“Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de Emiratos Árabes Unidos y la evolución de su perfil energético, especialmente la aceleración de las inversiones en la producción energética nacional”, indicó la agencia Wam.

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Emiratos, que se incorporó al cartel en 1967, “aportó contribuciones importantes y consintió sacrificios aún mayores en el interés de todos. Pero ha llegado el momento de concentrar nuestros esfuerzos en lo que dicta nuestro interés nacional”, agregó.

Fundada en 1960, la OPEP, que reúne actualmente a 12 miembros, forjó en 2016 una alianza con otros diez países —incluido Rusia— bajo un acuerdo llamado OPEP+, con el fin de limitar la oferta y apoyar los precios frente a los desafíos que plantea la competencia de Estados Unidos.

Tras la salida desde 2019 de Catar y luego de Ecuador y Angola, el anuncio de Abu Dabi causó sorpresa, si bien el país, deseoso de producir más, había manifestado sus discrepancias dentro del grupo en los últimos años.

Emiratos Árabes Unidos se retirará de la OPEP a partir de mayo. Foto: Getty Images

Con todo, había recibido un trato de favor para que aumentara sus cuotas de producción más que el resto.

Emiratos es uno de los países más atacados por Irán en represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, lanzada el 28 de febrero.