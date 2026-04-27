El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento altamente volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 27 de abril, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.640, lo que significó un incremento de $89 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.551.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $90, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.550.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.663, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.550. El promedio cotizado se encuentra en $3.593.

Cómo está fluctuando el dólar en casas de cambio el 27 de abril: así se cotiza la divisa

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,379 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 749,11.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,36 % llegando a las 98,345 unidades.

El dólar marca el pulso de la economía: cada variación impacta precios, importaciones y el bolsillo de los colombianos. Foto: Adobe Stock

Precios del petróleo suben ante incertidumbre sobre diálogo entre Irán y EE. UU.

Los precios del petróleo subieron y las acciones operaron mixtas el lunes en el comercio asiático, ante la incertidumbre que rodea el diálogo de paz entre Estados Unidos e Irán.

A las 02H30 GMT, el West Texas Intermediate, referencia del mercado estadounidense de petróleo, subía 1,1% a 95,44 dólares el barril.

El Brent del mar del Norte, referencia mundial, subía 1,3% a 106,66 dólares.

La esperanza de poner fin al conflicto desatado el 28 de febrero con los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán se disipó el sábado cuando el presidente Donald Trump canceló el envío de sus negociadores a Islamabad, sede de las conversaciones con Irán.

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No obstante, la tregua en el conflicto que sacudió la economía mundial se ha mantenido, pese a que Irán mantiene el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de petróleo, gas natural y fertilizantes.

Irán anunció que mantendrá cerrado el paso por esa vía mientras Estados Unidos insista en bloquear los puertos iraníes.

En tanto, las bolsas oscilaron en la mañana asiática, con alzas en Tokio, Seúl y Taipéi impulsadas por los gigantes tecnológicos.

Precios del petróleo suben ante incertidumbre sobre diálogo entre Irán y EE.UU. Foto: adobe stock

Las bolsas de Shanghái y Yakarta también operaron en terreno positivo, mientras Sídney, Singapur y Manila cayeron y Hong Kong se mantenía estable.