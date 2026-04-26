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Dólar en casas de cambio: precio oficial de la fluctuación para este 26 de abril

El dólar sigue marcando el pulso de la economía global y el bolsillo de millones.

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Redacción Semana
26 de abril de 2026 a las 7:49 a. m.
El dólar se consolida como un indicador clave del rumbo económico en tiempos de incertidumbre.
El dólar se consolida como un indicador clave del rumbo económico en tiempos de incertidumbre. Foto: El País

El dólar ha mantenido una fluctuación con alta volatilidad durante los últimos meses en Colombia, bajando a un precio de $3.600, lo que ha llamado la atención de miles de inversionistas, ahorradores y viajeros colombianos, quienes han visto la divisa más atractiva con el fin de aprovechar su rentabilidad ante una eventual alza.

Es importante tener en cuenta que el dólar es fundamental en Colombia porque actúa como moneda de referencia para el comercio internacional, afectando directamente la inflación, el costo de vida y la deuda externa. Un dólar alto encarece las importaciones (tecnología, insumos agrícolas, medicamentos), mientras que un dólar bajo favorece la compra de bienes extranjeros, pero afecta a los exportadores locales.

The dollar registered an increase of 1.16% and closed at R$5.518 this Wednesday July 26th, its highest nominal value since January 18, 2022, in a session of generalized advance of the American currency against other currencies abroad. The movement was accelerated by speeches by President Luiz Inacio Lula da Silva (PT) about Brazil's fiscal situation. (Photo by: Faga Almeida/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
La volatilidad del dólar refleja tensiones que van más allá de los mercados financieros. Foto: Universal Images Group via Getty

Las casas de cambio son entidades financieras autorizadas dedicadas a la compra y venta de divisas para personas físicas o empresas. Actúan como intermediarios en el mercado cambiario, ofreciendo divisas físicas, a menudo con tasas competitivas y en lugares accesibles como aeropuertos o centros urbanos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este domingo

Este es el análisis del mercado cambiario para este domingo, 26 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,539.80 y de venta de $3,649.80.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos son los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,6043,66965
Cali3,5203,650130
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,5903,63040
Medellín3,4833,628145
Pereira3,5703,66090
Dolar Dolár
El alza del dólar presiona la inflación y pone a prueba la capacidad de respuesta del Gobierno. Foto: Adobe Stock

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

FechaCompraVentaTRM
Domingo 26 de abril de 20263539.83649.83551.17
Sábado 25 de abril de 20263539.83649.83551.17
Viernes 24 de abril de 20263534.83649.63560.62
Jueves 23 de abril de 20263541.63659.83568.88
Miércoles 22 de abril de 20263554.83666.43576.05
Martes 21 de abril de 2026354636593573.3
Lunes 20 de abril de 20263547.23661.43593.14
Domingo 19 de abril de 20263557.23668.23593.14

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

El nuevo rumbo que tomará Carlos Mario Giraldo, tras dejar la presidencia de Grupo Éxito
NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,6103,66050
Cambios Kapital3,6103,63020
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,5903,63040
Latin Cambios3,5403,640100
Miss Money Cambios3,6103,66050
Money Cambios WC3,6153,62510
Punto Dollar3,5503,700150
Smart Exchange3,6103,64030

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM y los valores de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.