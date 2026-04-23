Dólar abre más caro en Colombia: este es el precio oficial del 23 de abril

El dólar inició la cotización de este 23 de abril en un precio de $3.560, lo que significó un alza de $8 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.568.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.560. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.555. El precio promedio es de $3.559.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 1,25 millones, registrando además un volumen promedio de 250,00 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,18% llegando a las 98,587 unidades.

El dólar abre la jornada con leves movimientos en medio de la expectativa por decisiones económicas globales. Foto: Adobe Stock

EE. UU. dice haber abordado un petrolero con crudo iraní en el Índico

El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó el jueves que sus fuerzas abordaron e inspeccionaron un buque sancionado en el océano Índico que transportaba petróleo iraní, la segunda operación de este tipo en tres días.

“Durante la noche, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una intercepción marítima y un abordaje de derecho de visita del buque sancionado y sin bandera M/T Majestic X, que transportaba petróleo desde Irán, en el océano Índico”, señaló el Pentágono en X.

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El comunicado afirma que Estados Unidos “continuará aplicando la ley marítima a nivel global para desarticular redes ilícitas e interceptar embarcaciones que brinden apoyo material a Irán, dondequiera que operen”.

La publicación incluía imágenes de personal militar estadounidense bajando en rapel desde helicópteros hasta la cubierta de un gran petrolero.

La operación tuvo lugar en la zona que cubre el INDOPACOM, el comando militar estadounidense que abarca gran parte de los océanos Pacífico e Índico. El Pentágono no proporcionó una ubicación precisa.

EE.UU. dice haber abordado un petrolero con crudo iraní en el Índico. Foto: AFP

El Departamento de Defensa informó el martes que sus fuerzas habían abordado el buque “sin bandera sancionado” M/T Tifani.

El Tifani es un “petrolero con bandera de Botsuana”, según la firma de inteligencia Vanguard Tech, que indicó que el buque fue interceptado en el océano Índico.