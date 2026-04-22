Codirectora del Banco de la República, que está siendo atacada por Petro, fue ovacionada en Congreso de Asofondos

Una larga ovación recibió la codirectora del Banco de la República, Olga Lucía Acosta, en el Congreso de Asofondos que se adelanta en Cartagena, en el que participan voces autorizadas en economía, líderes del poder judicial, representantes de campañas electorales y voceros del sector pensional.

Luego de que la integrante de la junta directiva del Emisor, que ha sido blanco de ataques directos por parte del presidente Gustavo Petro, sustentara la posición que mantiene en el grupo mayoritario que se opone a bajar las tasas de interés, como lo reclama el Gobierno, el auditorio le dio su respaldo.

Durante varios minutos, tras escuchar su argumentación, fue aplaudida por un largo rato, en señal de que los colombianos asistentes al evento están de acuerdo en que no hay otro camino que endurecer la política monetaria mediante la subida de tasas de interés.

Congreso de Asofondos 2026. Panel económico. Foto: Asofondos / Cortesía

“No nos parece bien que la inflación esté en 5,5 %”

Los asistentes al Congreso de Asofondos vieron con buenos ojos la defensa que hizo Acosta de la razón por la cual se enfocan en una meta del 3 %, una de las grandes críticas que hace Petro a la política monetaria, la cual considera inclinada a favorecer al sector financiero.

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Al decir de Acosta, “No nos parece bien que la inflación esté en 5,5 %”, lo que argumentó con cifras que muestran los efectos negativos de que ese indicador esté en esos niveles.

Según Acosta, aunque son decisiones dolorosas, los elementos que hay en el escenario, entre ellos, el incremento del salario mínimo en 23 %, junto con otras amenazas que podrían llevar la inflación a un aumento mayor, serían suficientes para su actuar.

Inclusive, recordó que en el mundo entero las recomendaciones de expertos, incluidos los que asistieron a las reuniones de Primavera del Banco Mundial y el FMI, son que a los bancos centrales no les dé miedo actuar cuando así lo requieran.

Acosta también puso en el tapete el tema del crecimiento de la economía, el cual, aunque haya evidenciado signos de aceleración, está basado en el consumo, lo que termina siendo un espejismo, pues la realidad, según evidenció, es que “el crecimiento parece que está amenazado”, lo que sustentó con el hecho de que la inversión no se ha podido recuperar.

“Sabemos que las tasas altas tienen un costo en materia de crecimiento, pero existimos en el Banco de la República para mirar en el largo plazo”, manifestó.