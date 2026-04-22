“La reforma pensional actual crea muchos regímenes especiales”: Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda

Archivo del Presupuesto General 2027 y una nueva reforma pensional será lo que tendrá que hacer de manera urgente el gobierno que llegue a la Casa de Nariño después del 7 de agosto, según el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, uno de los panelistas en el Congreso de Asofondos, en donde además del tema pensional, también se abordó el del reto económico que está a la vista.

Carrasquilla, quien compartió el escenario con la excodirectora del Banco de la República, Carolina Soto y el director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal-Carf, Juan Carlos Ramírez, dijo que el ajuste que se tendrá que hacer hay que irlo pensando, porque “si no lo hacen, se lo hacen”. Se refería a la misma inercia que moverá las fichas, y que llevarán a que el nuevo huésped de la Casa de Nariño tenga que “desmarcarse”.

Fue en ese contexto que enfatizó en que tendrá que archivar el proyecto de presupuesto anterior (el que le deja propuesto el actual gobierno).

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Igualmente, en los primeros días tendrán que llevar una nueva reforma pensional. Todo, porque, a su juicio, “la reforma es mala. Crea regímenes especiales, lo que llevará a costos que el Estado no podrá asumir”.

Carrasquilla habla de 40 puntos del PIB, llegando inclusive a los 80 puntos, citando a algunos cálculos realizados con antelación por distintos centros de pensamiento.