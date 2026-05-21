“Me arrodillo”: Gustavo Petro hizo un fuerte llamado de atención a la Corte Constitucional por retrasar su reforma pensional

Duarante agenda regional que realizó el presidente de la República, Gustavo Petro, desde Norte de Santander, agitó su discurso e hizo un llamado a la Corte Constitucional por no discutir su reforma pensional.

En su discurso de este 21 de mayo, el jefe de Estado “suplicó” que los magistrados del alto tribunal reactiven el debate de la iniciativa y la aprueben.

Gustavo Petro agitó las redes sociales por hablar de la constituyente: le pasaron factura por promesa que hizo en mármol

“Después de expedida la ley, la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre la ley de las pensiones en Colombia y de la reforma pensional. Otra vez, me arrodillo, suplico, le pido a las magistradas y magistrados que pongan la mano en su corazón y no permitan que dejen otra vez, como ha sido en toda la historia de Colombia, a la vejez, a las abuelas y los abuelos de Colombia sin su derecho a pensionarse”, afirmó el mandatario colombiano.

El presidente Gustavo Petro, en un fuerte discurso, le suplicó a la Corte Constitucional que reactive la discusión de la reforma pensional: “Me arrodillo”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/6uj0t78FLU — Revista Semana (@RevistaSemana) May 21, 2026

Y agregó en su intervención: “Yo no sé quién va a ganar las elecciones ahora que vienen. Yo no sé si es que no están debatiendo la reforma pensional porque estamos en elecciones y algunas personas admiradoras de unas candidatas, entonces les da miedo que se apruebe la ley en la Corte Constitucional”.

“Porque de pronto ganamos nosotros, el Gobierno, las elecciones. Ya faltan unos días; podemos esperar. Por favor, el jefe del Estado les suplica que pongan en discusión la reforma pensional, que se vuelva ley de la República y se pueda empezar a construir un sistema que ya no haga competir fondos privados con fondos públicos”, recalcó el presidente.

“Se acaban los peajes”: Gustavo Petro se pronunció tras anuncio de la ANI sobre medida que aplicará en una región del país

Finalmente, indicó Gustavo Petro: “Sino que los junte a todos de tal manera que hoy, a cualquier jovencito que empieza a trabajar aprendiz del Sena, a cualquier campesina que comienza a trabajar sembrando maíz, por ejemplo, a cualquier señor aquí que monta una empresa para empezar a hacer calzado, tenis, confecciones de cuero, etcétera, o de textiles, pueda garantizar desde su primer día, aún sintiéndose joven, aún sin pensar que algún día va a tener que pensionarse, que efectivamente tiene garantizado, por el simple hecho de trabajar en Colombia, su derecho a la pensión si cumple los requisitos de ley”.