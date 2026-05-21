Juan Daniel Oviedo condenó los ataques a la sede de campaña del Centro Democrático: “Una situación preocupante”

El aspirante a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, hizo presencia en la sede central de la campaña del partido Centro Democrático, ubicada en la carrera 7 con calle 53, en el sector de Chapinero, al oriente de Bogotá.

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La visita se dio luego de que se registraran ataque contra la infraestructura del lugar en la tarde de este jueves 21 de mayo.

En un principio se reportó que personas con los rostros cubiertos pintaron consignas en la fachada de la infraestructura, destruyeron piezas publicitarias y dañaron elementos con las imágenes de la fórmula integrada por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

Declaraciones de la fórmula vicepresidencial

Frente a la edificación afectada, Oviedo expuso su posición sobre el escenario político actual. “Estamos aquí en la sede de Bogotá de la campaña de Paloma y Oviedo, después de un acto contra los símbolos de nuestra campaña. Esto demuestra una situación preocupante en los 10 días que quedan antes de las elecciones del 31 de mayo", afirmó Oviedo.

El candidato a la vicepresidencia @JDOviedoAr llegó a la sede de campaña que fue vandalizada por un grupo que lo que busca es sembrar miedo advierte el aspirante, fórmula de @PalomaValenciaL pic.twitter.com/8j74mlB9ew — Manuel Salazar (@manolitosalazar) May 21, 2026

“Si bien la contradicción es el principio fundamental de la democracia, hoy se está abusando y derivando esa contradicción en el hostigamiento a personas, en la incitación al odio y en sembrar más miedo del que gobierna al país. Pero aquí con Paloma y Oviedo, nada de miedo; en los próximos 10 días vamos a derrotar el odio y vamos a pasar a segunda vuelta”, manifestó el aspirante a la vicepresidencia.

Comunicado de la campaña y denuncias regionales

El equipo de comunicaciones de la candidatura emitió un pronunciamiento oficial detallando el alcance de lo sucedido.

“Resulta inaceptable que un grupo de personas haya irrumpido en el lugar para grafitear las instalaciones, retirar elementos de la fachada y poner en peligro la integridad de las personas que se encontraban dentro de la sede en ese momento”, señaló el documento.

Comunicado del equipo de Paloma Valencia. Foto: Suministrada API

La organización política relacionó este suceso con otros eventos reportados en diferentes regiones del territorio nacional. Según el comunicado, el hecho se suma a incidentes ocurridos en Antioquia, donde denunciaron hostigamientos en los alrededores de la residencia de la esposa del expresidente Álvaro Uribe.

Adicionalmente, el comunicado indicó que la campaña de Paloma Valencia argumentó que, a pocos días de las jornadas de votación, estos hechos evidencian la falta de garantías para el ejercicio de la oposición en Colombia.

Por tal motivo, los representantes de la colectividad hicieron un llamado a la Policía Metropolitana y a la Fiscalía General de la Nación para que adelanten las investigaciones pertinentes, identifiquen a los responsables mediante los sistemas de seguridad de la zona y se refuercen los esquemas de protección para los actores que participan en la contienda electoral.