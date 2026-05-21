Escándalo: funcionario del Dane denunció presunta red de certificaciones irregulares y conflictos de interés bajo la dirección de Juan Daniel Oviedo

En entrevista con el periodista Julián Martínez, Diego Alejandro Pinzón Roberto, funcionario activo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) denuncia una presunta red de certificaciones irregulares y conflictos de interés en la Oficina de Sistemas, que se originó bajo la dirección del ahora candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo.

De acuerdo con el testimonio de Pinzón, todo empezó cuando, a finales de 2021, Luis Martín Barrera fue nombrado jefe de la oficina en la que laboraba, con experiencia en una empresa llamada Yobiplex Corporation SAS.

Esa empresa, junto a Beyond Ideation Group SAS, terminó siendo una referencia en común en las hojas de vida del personal que Barrera contrató en la oficina, tras barrer con quienes venían del gobierno anterior.

De acuerdo con los documentos que suministró Pinzón al periodista, cuatro funcionarios no solo fueron altos funcionarios de estas dos empresas, sino que se habrían validado mutuamente sus certificaciones y, posteriormente, habrían suscrito contratos en beneficio de dichas firmas.

Cuando Barrera entra como jefe de la Oficina de Sistemas, la primera prueba del posible caos en la gestión se materializa en un hackeo a la plataforma del Dane, que provocó una pérdida de información, con un peso estimado de 230 terabytes.

Según cuenta Pinzón, hubo un intento de “incriminación” por parte del equipo del jefe de la oficina.

“Primero se atacó mi nombre, buscaron acabar con mi nombre como profesional. Deslegitimando que yo era un profesional funcional. Cuando vieron que eso no se logró, porque yo me defendí con documentos, entonces ahí ya hubo otra fase, que es la fase de que nada se sepa, de ocultarlo", manifestó el funcionario.

El 11 de marzo de 2022, ante la Procuraduría General de la Nación y Control Interno Disciplinario, el funcionario radicó una queja disciplinaria en torno al episodio del ataque cibernético.

En el documento habla sobre las presuntas irregularidades internas que llevaron a que no se pudiera atender oportunamente el ataque y un intento de cargarle responsabilidades que no tenía en su momento. En su denuncia, resaltó que existió mala gestión de la información de ciberseguridad.

“También es importante destacar que en la oficina de sistemas se vienen asignando de manera arbitraria responsabilidades a personas que no se encuentran calificadas para asumir dichas responsabilidades, ni tienen una vinculación que genere permanencia y compromiso cuando se les requiere; tal es el caso de las personas encargadas de la ciberseguridad de la entidad o los administradores de la infraestructura de cómputo y almacenamiento, los cuales son contratistas y no tienen vinculación de carrera administrativa con la entidad”, denunció.

Luego, en enero de 2025, tras años sin investigar lo que ocurre en la oficina, Pinzón envió una denuncia a Piedad Urdinola, actual directora del Dane, para que investigue a cinco personas de la oficina, incluido Barrera, por posibles vínculos empresariales que los unen.

Los excontratistas Deicy Alexandra Parra Chaux, Diego Antonio Campos Cáceres y Javier Orlando Torres Páez todos estuvieron vinculados a Yobiplex, incluso como miembro de junta directiva, representante legal y suplente de gerente, respectivamente.

Torres, al igual que la excontratista Lina Marcela Morales Moreno, fue gerente de Beyond Ideation Group SAS. Y, según Pinzón, se certificaron experiencia entre ellos.

“Las certificaciones de Yobiplex Corporation SAS expedidas a Diego Antonio Campos, Lina Marcela Morales, Yineth Mildred Ruiz y Luis Martín Barrera Pino son firmadas por el segundo renglón de la asamblea de accionistas, Deicy Alexandra Parra Chaux, aunque el representante legal principal para la época era Diego Antonio Campos Cáceres, según lo consignado en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá de Yobiplex Corporation SAS”, indicó.

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Y el Dane suscribió un contrato interadministrativo con la Corporación Colombia Digital, que según Pinzón subcontrató a Yobiplex. Al mismo tiempo, dijo que algunos contratistas figuraron de asesores de la empresa beneficiada por la entidad.

“La presunta coordinación entre Luis Martín Barrera Pino y miembros de Yobiplex Corporation SAS y Beyond Ideation Group SAS, quienes ocupaban simultáneamente roles en la junta directiva y como contratistas del Dane, apunta a una posible organización para facilitar contratos de manera irregular. La eliminación de información en el Sigep 2 refuerza la sospecha de presuntas acciones concertadas para ocultar estos vínculos”, alertó en su denuncia.

“Lo único que puedo decir a ciencia cierta es que las denuncias que yo he presentado, en las que he sido parte, no han avanzado”, manifestó el denunciante.

SEMANA consultó a Juan Daniel Oviedo, director del DANE cuando ocurrieron los hechos, sobre lo denunciado por Diego Alejandro Pinzón, pero no se obtuvo respuesta.