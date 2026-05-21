Abelardo de la Espriella se dispara, iría a segunda vuelta con Iván Cepeda y deja atrás a Paloma Valencia, según la encuesta de Invamer

Se conocieron los resultados de la más reciente medición que hizo Invamer sobre la carrera por la Casa de Nariño. En la encuesta, Iván Cepeda mantuvo el 45 % en la intención de voto y Abelardo de la Espriella escaló al 31 %.

Ante la pregunta de si las elecciones a la Presidencia se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted?, las personas que participaron en el estudio respondieron: Iván Cepeda (44,6 %), Abelardo de la Espriella (31,6 %) y Paloma Valencia (14 %).

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarían en segunda vuelta, según encuesta de Guarumo para ‘El Tiempo’

Los demás aspirantes marcaron de la siguiente manera: Sergio Fajardo (2,4 %), Claudia López (2,2 %), Santiago Botero (1,4 %), Mauricio Lizcano (0,5 %), Miguel Uribe Londoño (0,4 %), Carlos Caicedo (0,4 %), Roy Barreras (0,3 %), Sondra McCollins (0,2 %), Gustavo Matamoros (0,2 %), Luis Gilberto Murillo (que ya no está en competición, alcanzó el 0,4 %) y el voto en blanco (2,0 %).

Al comparar la más reciente medición de Invamer con la última, publicada en abril, se vio que Cepeda pasó del 44,3% al 44,6 %; Abelardo de la Espriella escaló del 21,5 % al 31,6 %; y Paloma Valencia bajó del 19,8 % al 14 %.

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Este jueves también se conoció el estudio electoral de Guarumo & Ecoanalítica para el diario El Tiempo. En la primera vuelta, si las elecciones fueran hoy, Iván Cepeda se llevaría el 37,1 %, Abelardo de la Espriella el 27,5 % y Paloma Valencia el 21,7 %.

Los demás candidatos tienen este registro, según la encuesta: Sergio Fajardo (3,2 %), Santiago Botero (1,6 %), Claudia López (1,5 %), Sondra Macollins (0,3 %), Roy Barreras (0,3 %), Mauricio Lizcano (0,2 %), Miguel Uribe Londoño (0,2 %), Carlos Caicedo (0,2 %) y Gustavo Matamoros (0,1 %).