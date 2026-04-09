Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia le ganarían a Iván Cepeda, por un margen amplio, en una eventual segunda vuelta: encuesta de AtlasIntel

La más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA revela que, en una eventual segunda vuelta, tanto Abelardo de la Espriella como Paloma Valencia derrotarían a Iván Cepeda.

Según los resultados, en ese escenario, Abelardo De la Espriella obtendría el 48,8 por ciento de los votos e Iván Cepeda llegaría al 39,8 por ciento, es decir, le sacaría una distancia de nueve puntos porcentuales.

Por otro lado, en una eventual segunda vuelta, Paloma Valencia tendría el 47,1 por ciento de los votos e Iván Cepeda registraría 39,6 por ciento, es decir, habría una diferencia de 7,5 puntos porcentuales.

En otro escenario de eventual segunda vuelta, Iván Cepeda, con el 38,3 por ciento, derrotaría a Sergio Fajardo, que tendría el 37,4 por ciento de los votos.

Asimismo, si Abelardo de la Espriella se enfrentara a Sergio Fajardo en una segunda vuelta, el candidato de Defensores de la Patria tendría el 42,4 por ciento de los votos, mientras el exgobernador de Antioquia llegaría a 20,9 por ciento.

Si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos en la primera vuelta, programada para el próximo 31 de mayo, los colombianos elegirían al nuevo presidente de la República en una segunda vuelta, el próximo 21 de junio.

La encuesta de AtlasIntel fue realizada entre el 6 y el 9 de abril, mediante la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR).

En total fueron encuestadas 3.617 personas en todas las regiones del país, conforme a las exigencias de la nueva ley de encuestas. El margen de error del estudio es del 2 por ciento y tiene un nivel de confianza del 95 por ciento.

Frente a la intención de voto de la primera vuelta, Iván Cepeda lidera los resultados, con el 38,7 por ciento de los votos válidos (que excluye los votos nulos e indecisos). Cepeda, de acuerdo con las cifras, tiene prácticamente asegurado su paso a la segunda vuelta.

Luego están Abelardo de la Espriella (27,8 por ciento) y Paloma Valencia (23,4 por ciento), quienes se disputan el tiquete para enfrentar a Cepeda.

Luego de los tres punteros, de acuerdo con los resultados, en el cuarto lugar está Sergio Fajardo (5,1 por ciento). Después aparece Claudia López, con 1,0 por ciento, es decir, la candidata no supera el margen de error del estudio.

En la lista siguen Santiago Botero (0,6 por ciento); Roy Barreras (0,3 por ciento); Sondra Macollins (0,1 por ciento); Clara López (0 por ciento); Miguel Uribe Londoño (0 por ciento); Luis Gilberto Murillo (0 por ciento); Mauricio Lizcano (0 por ciento); Carlos Caicedo (0 por ciento); y Gustavo Matamoros (0 por ciento).

De acuerdo con el estudio de AtlasIntel para SEMANA, en la primera vuelta, Iván Cepeda ganaría en la región Pacífica y en el Caribe.

Por su parte, Abelardo de la Espriella vencería a sus competidores en la región Central, y Paloma Valencia ganaría en la Amazonía y la Orinoquía.

Por género, Cepeda dominaría entre los hombres y competiría fuertemente con De la Espriella por el voto entre las mujeres.

Por edades, Cepeda ganaría prácticamente en todas las franjas de la población. Solo hay un empate técnico con De la Espriella entre los votantes con edades entre los 45 y 59 años.

En los escenarios de segunda vuelta, AtlasIntel también muestra un detallado estudio demográfico.

En el caso de una eventual segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, el candidato del Pacto Histórico ganaría en el Pacífico y en el Caribe. A su turno, de la Espriella vencería en la región Central, en Bogotá y estaría en empate técnico con Cepeda por los votos en la Amazonía y la Orinoquía.

En esa eventual segunda vuelta, De la Espriella ganaría el voto de las mujeres mientras Cepeda tendría una leve mayor aceptación entre los hombres. Por edades, en ese escenario, Cepeda ganaría entre los jóvenes, y De la Espriella tendría una mayor votación en el resto de la población.

En el caso de una eventual segunda vuelta entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, los datos del estudio de AtlasIntel para SEMANA revelan que la candidata del Centro Democrático tendría más votos entre las mujeres.

Por regiones, Cepeda ganaría en el Pacífico y en Bogotá, y Valencia tendría más votación en la región Central, en Bogotá y en la Amazonía y Orinoquía. Por edades, Cepeda ganaría entre los jóvenes, y Valencia dominaría en el resto de la población.

Desempeño por áreas de gobierno

El estudio de AtlasIntel hizo una evaluación sobre el desempeño de los tres punteros en diferentes áreas de gobierno. Tanto Abelardo de la Espriella como Paloma Valencia son vistos con más confianza por los ciudadanos, en comparación a Iván Cepeda, para administrar problemas como la criminalidad y el narcotráfico, el equilibrio fiscal y el control del gasto, la salud, y las relaciones internacionales, entre otros frentes.

De acuerdo la encuesta, el 57,2 por ciento desaprueba la forma en que Petro conduce el país, mientras el 40,5 por ciento aprueba su gestión. Asimismo, el 48,8 por ciento califica su gobierno de malo y muy malo, el 36 por ciento de excelente y bueno y el 15,2 por ciento de regular.

Esta es la encuesta, con su respectiva ficha técnica: