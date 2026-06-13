“El perdón se lo dejo a Dios”: mamá del periodista Mateo Pérez, asesinado por Víctor Chalá

Se enteró, como casi todo el país, este sábado 13 de junio que Víctor Chalá, el comandante de las Farc que le asesinó a su hijo, Mateo Pérez, el periodista en Briceño, Antioquia, estaba preso.

Gloria Rueda quedó asombrada, expectante. Y evocó el recuerdo de su hijo de 25 años que se internó en la zona rural del norte de Antioquia para adelantar una investigación periodística y terminó sin vida a comienzos de mayo de 2025. Chalá- según las primeras informaciones- le disparó al joven. Las razones, son desconocidas.

“Nos acabamos de enterar”, informó ella, quien aprovechó el diálogo con SEMANA para hablarle a la Justicia en Colombia.

“Este es, apenas, un primer paso. Lo que pido es contundencia con la pena de ese señor (Víctor Chalá). Es una persona altamente peligrosa y no solamente lo hago por mi hijo, Mateo, sino por todas las otras víctimas de él. Es necesario que las autoridades tomen el caso en serio y que sea contundente la pena que vayan a imponerle. Eso es lo que pedimos en justicia”, aseguró a este medio.

Reporteros gráficos, camarógrafos y periodistas de la ciudad de Cali pertenecientes al Círculo de Reporteros Gráficos del Valle del Cauca, Ciregráficos levantaron su voz durante un plantón en el Boulevard del río por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño Antioquía . Foto: José Luis Guzmán / El País

Gloria es prudente. No guarda odio en su corazón, pero no olvida que este jefe de las disidencias de las Farc le arrebató la vida al joven. Por eso, contrario a muchas víctimas, no se plantea, al menos de momento, tenerlo al frente y preguntarle por qué lo hizo. “Si lo tengo al frente, creo, no le diría nada. Lo de hablarle o mirarlo, no lo contemplo”, afirmó.

¿Hay perdón en su corazón? ¿Perdonó al asesino de su hijo?, preguntó SEMANA.

“Eso se lo dejo a Dios. El perdón se lo dejo a Dios. Que lo perdone él. Sabe en su infinita misericordia qué es lo que debe hacer”, respondió la mujer.

Rueda contó que la deja tranquila el hecho de que el asesino de su hijo esté tras las rejas, “pero siempre y cuando se siga rigurosamente la contundencia de la pena. Así daría tranquilidad, pero uno no sabe qué camino tomará este caso. De pronto, nos sorprende, como nos han sorprendido tantas veces”.

Periodistas rinden homenaje al periodista asesinado Mateo Pérez y condenan su homicidio en Medellín, departamento de Antioquia, Colombia, el 9 de mayo de 2026. Foto: AFP

Gloria se preguntó cómo ha logrado sobrevivir sin su hijo, un joven lleno de sueños, estudiante de ciencias políticas de la Universidad Nacional. “Es gracias a Dios y a la familia. Hemos estado muy unidos y nos hemos estado ayudando los unos a los otros. Y la fortaleza que hemos recibido de Dios porque a él nos hemos entregado desde el primer día”, respondió.

El reportero de 25 años de edad, director del portal El Confidente, fue asesinado en el departamento de Antioquia por disidencias de las extintas Farc comandadas por alias Calarcá, mientras hacía labores de reportería buscando informar de combates en esa zona del país. Foto: El País

La captura de Chalá se produjo sobre las 11:05 de la noche de este viernes en un retén de la Policía en Flandes, Tolima. Y se materializó por la orden judicial por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado y cinco más en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Este guerrillero fue sorprendido cuando pretendía movilizarse desde Tolima hacia Caquetá donde permanece Calarcá Córdoba, el jefe de las disidencias de las Farc a quien él obedece.

Por Chalá, las autoridades habían ofrecido hasta 300 millones de pesos de recompensa. Con él cayeron otros cuatro disidentes de las Farc.