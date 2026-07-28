Pacto Histórico no asistirá a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

El 7 de agosto Gustavo Petro dejará la Casa de Nariño y empezará el mandato de Abelardo De La Espriella para el periodo constitucional 2026-2030.

Por ahora, está previsto que el evento de posesión se haga en Cali, Valle del Cauca, y toda la logística se está adelantando sin problema alguno.

No obstante, se conoció que los 61 congresistas del Pacto Histórico no viajarán a la capital del Valle del Cauca. A esta decisión se sumará el senador Iván Cepeda, quien llegó a esa corporación por el estatuto de la oposición, tras quedar en segundo lugar en la elección presidencial.

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Alfredo Mondragón, vocero del petrismo en la Cámara de Representantes, hizo el anuncio a través de las redes sociales.

“Ningún congresista del Pacto asistirá a la posesión del ilegítimo Abelardo De La Espriella. Convocaremos a espacios de resistencia pacífica en Cali, Barranquilla y otras zonas del país”, expresó Mondragón.

Asimismo, anunció que los integrantes del Pacto Histórico harán movilizaciones en Cali, Barranquilla, Bogotá y otras regiones del país que han denominado “espacios de resistencia pacífica”.

“No asistiré a la posesión de Abelardo De La Espriella. Es un acto de protesta”, dijo Carolina Corcho, senadora del Pacto Histórico. Foto: juan carlos sierra-semana

“No asistiré a la posesión de Abelardo De La Espriella. Es un acto de protesta. Mi compromiso es con el pueblo colombiano, la soberanía nacional, la democracia, la JEP y los derechos de las y los trabajadores. La oposición también tiene derecho a ejercer el disenso. La democracia también se defiende ejerciendo el derecho al disenso”, indicó la senadora Carolina Corcho.

Iván Cepeda anunció que ese 7 de agosto estará en la ciudad de Barranquilla y hará un evento paralelo a la posesión presidencial.

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“No voy a asistir a la posesión de Abelardo De La Espriella el próximo 7 de agosto. Dada mi posición de desconocimiento de su legitimidad como presidente de la República, me permito anunciar que, por invitación que he recibido por parte de numerosas organizaciones sociales y ciudadanas, el próximo 7 de agosto estaré en la ciudad de Barranquilla”, expresó el senador del Pacto Histórico.

Cepeda insiste en cuestionar el resultado de los comicios, a pesar de que los observadores internacionales, los organismos electorales, las instituciones del país y otros actores internacionales ya validaron la transparencia del proceso electoral y destacaron el rol que desempeñó la Registraduría en este.

Este martes la plenaria de la Cámara de Representantes está estudiando la proposición que permitiría que el Congreso sesione de manera excepcional ese 7 de agosto en Cali.