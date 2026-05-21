Carlos Manuel Vesga habla del panorama electoral y asegura que el ambiente político ya roza “la enfermedad mental”

El actor colombiano Carlos Manuel Vesga, quien recientemente alcanzó proyección internacional al sumarse al elenco de la serie de Apple TV Pluribus, compartió sus reflexiones sobre el actual panorama político del país en una reciente entrevista para el programa de entretenimiento Lo sé todo.

El intérprete manifestó su preocupación por la tensión que se experimenta en el ámbito electoral y cuestionó las motivaciones profundas de quienes aspiran a ejercer el poder presidencial.

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Durante la conversación, Vesga no ocultó su escepticismo respecto a los discursos tradicionales de campaña. Según declaraciones publicadas por el programa, al actor le “cuesta creer en las supuestas buenas intenciones de quienes aspiran al poder”.

Además, admitió que desconfía frecuentemente de las verdaderas razones que impulsan a los candidatos presidenciales: “Creo que estamos viviendo un escenario político que está transitando territorio de la enfermedad mental”.

“Absolutamente no, una persona que aspira a ser presidente ya de entrada a mí me parece sospechoso”, argumentó el bogotano, sugiriendo que detrás de la ambición política temprana suelen ocultarse rasgos de megalomanía o profundas inseguridades personales que luego se proyectan en el ejercicio del mandato público.

Para el artista, el ejercicio de la autoridad gubernamental guarda una estrecha relación con aspectos no resueltos de la psique humana:

“Detrás de muchos líderes políticos suele existir algún tipo de herida, trauma o vacío personal que de una u otra manera termina reflejándose en su forma de ejercer el poder”.

Estas declaraciones coinciden con un momento de notable polarización e incertidumbre en el entorno político nacional, un escenario ante el cual los miembros del sector cultural y artístico se muestran cada vez menos ajenos.

Las reflexiones del actor no son fortuitas; actualmente se vinculan directamente con su más reciente proyecto en las tablas. Vesga está presentando la obra de teatro Por una nariz en el Teatro Nacional Calle 71 de Bogotá, una producción coprotagonizada junto a Rafael Zea.

La puesta en escena utiliza el humor, la crítica y la sátira para explorar precisamente las inseguridades, las máscaras y lo que se esconde detrás de la figura de un mandatario.

La temporada, según confirmó el propio actor, estará disponible en cartelera hasta finales de julio de este año, ofreciendo al público un espacio de deliberación a través del arte.

A la par de su trabajo en el teatro local, Carlos Manuel Vesga consolida una etapa importante de su carrera en la industria audiovisual global.

Tras un riguroso proceso de selección internacional comandado por el célebre creador de Breaking Bad, Vince Gilligan, el bogotano fue seleccionado para darle vida a Manousos Oviedo en la serie de ciencia ficción Pluribus, emitida por la plataforma Apple TV.

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El personaje encarnado por Vesga aborda dinámicas complejas y vigentes como la migración, el desarraigo y la resistencia frente a una sociedad uniformada bajo una “mente colmena”. El actor destacó la enorme responsabilidad de interpretar a un migrante latinoamericano que desafía los moldes del héroe convencional.

Finalmente, de cara al futuro inmediato de su agenda profesional, Vesga anticipó que, tras culminar las funciones de su obra en Bogotá, se concentrará de lleno en los preparativos de la segunda temporada de Pluribus, cuyo rodaje está programado para llevarse a cabo durante el segundo semestre del año.