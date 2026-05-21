Juliana Calderón generó polémica tras hablar del caso de Yulixa Toloza: “Tengan conciencia”

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Yulixa Toloza, en Apulo, miles de personas se han pronunciado a través de las redes sociales para opinar al respecto y compartir algunas reflexiones, luego de que la mujer fuera víctima de un mal procedimiento en un centro estético ubicado en el sur de Bogotá.

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Una de las que llamó la atención al tocar el tema fue Juliana Calderón, quien suele pronunciarse a través de su cuenta oficial de Instagram con fuertes puntos de vista que, en la mayoría de las ocasiones, son cuestionados.

Esto llevó a la mujer a hablar nuevamente sobre el caso y defenderse de los malos comentarios que ha recibido por parte de su público digital.

Yulixa Toloza en un viaje a París, Francia. Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: thereal.itala

“Hablando de otro tema, ustedes me estaban funando porque yo subí el vídeo de Yulixa Toloza diciendo que nos debemos amar más, pensar más en el amor propio. Ustedes me escribieron: ‘Ay, la que habla que ha tenido una gran cantidad de cirugías’”, mencionó frente a sus seguidores.

Confesó que, debido a que se ha sometido a varios procedimientos quirúrgicos, conoce los fuertes dolores por los que hombres y mujeres tienen que pasar al momento de tomar la decisión de hacerse un cambio físico.

Hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza desató contundente reacción de periodista de Noticias RCN

“La última cirugía que tuve fue el recorte de estómago, la manga gástrica. Ustedes no saben cómo me he arrepentido en mi vida de hacerme una manga gástrica, porque es muy mala. A mí, a mí me fue pésimo, empezando que me salió una hernia incisional, miren, no estoy hablando paja, miren que tengo una hernia incisional acá, que me lo he operado una vez y se me volvió a salir”, afirmó.

Finalmente, dejó en claro varios de los efectos secundarios que ha enfrentado luego de las cirugías, los cuales han cambiado su vida de manera radical y le han ocasionado algunas limitaciones.

“Yo vivo con anemia todo el tiempo, yo vivo cansada, yo vivo agotada, yo vivo con diferentes cosas debido a las cirugías. Yo no lo hago por odiosa, yo lo hago con el tema de que ustedes de verdad tengan conciencia. A veces por vanidad nos hacemos demasiadas cosas y no entendemos que de verdad nos puede causar un daño”.