Conductores, atentos: así pueden consultar comparendos tras la decisión que revoca millones de fotomultas en Colombia

La reciente decisión del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte de investigar a decenas de organismos de tránsito por presuntas irregularidades en la imposición de fotomultas ha generado incertidumbre entre millones de conductores en Colombia.

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Según informaron las autoridades, más de 5,8 millones de fotomultas que aún no han sido pagadas deberán ser revocadas de oficio, al haberse detectado posibles incumplimientos en los requisitos exigidos para la operación de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos destinados a detectar infracciones de tránsito.

La medida se tomó luego de que se evidenciaran fallas relacionadas con la señalización previa de las cámaras, la autorización de algunos puntos de detección y otros requisitos establecidos en la Ley 2251 de 2022, normativa que modificó varias reglas sobre el funcionamiento de las conocidas fotomultas en el país.

Además, la Superintendencia de Transporte señaló que también existe la posibilidad de que cientos de miles de ciudadanos que ya pagaron sanciones impuestas bajo esas condiciones puedan solicitar la devolución de su dinero. Aunque el proceso no será automático, las autoridades indicaron que los afectados tendrán derecho a presentar reclamaciones ante los organismos de tránsito correspondientes para que cada caso sea revisado.

Ante este panorama, muchos ciudadanos han comenzado a consultar si tienen comparendos pendientes o si alguna de las multas registradas a su nombre podría verse afectada por las decisiones anunciadas por el Gobierno nacional.

Caravana de carros. Foto: Raúl Palacios El País

Así puede consultar comparendos en Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad dispone de una plataforma virtual que permite a los conductores verificar si tienen comparendos, acuerdos de pago, procesos de cobro coactivo o embargos relacionados con infracciones de tránsito.

Para realizar la consulta, los usuarios deben ingresar al único portal oficial de la entidad y seleccionar la opción de consulta de comparendos (https://webfenix.movilidadbogota.gov.co/#/consulta-pagos). Posteriormente, deberán ingresar el número de documento de identidad o la placa del vehículo y completar el código de verificación de seguridad solicitado por el sistema.

Una vez finalizado el proceso, la plataforma mostrará el historial de infracciones registradas, el estado de cada comparendo y la información relacionada con posibles obligaciones pendientes.

La herramienta también permite acceder a detalles sobre los pagos realizados, acuerdos vigentes y otros trámites asociados a sanciones de tránsito en la capital del país.

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Bogotá carros. Foto: Guillermo Torres / Semana

¿Qué pasa si ya pagó una fotomulta?

Uno de los principales interrogantes tras el anuncio del Gobierno tiene que ver con las personas que cancelaron una fotomulta que posteriormente pueda ser considerada irregular.

Sobre este punto, la Superintendencia de Transporte explicó que los reembolsos no se realizarán de manera automática. Los ciudadanos deberán presentar una solicitud formal ante la autoridad de tránsito que emitió la sanción, aportando la documentación correspondiente para demostrar el pago efectuado y pedir la devolución de los recursos.

La entidad indicó que cada caso deberá ser estudiado individualmente, por lo que los tiempos y resultados podrían variar dependiendo del organismo de tránsito encargado del proceso.

Mientras avanzan las investigaciones, el Ministerio de Transporte aseguró que continuará revisando la legalidad de los sistemas de fotodetección en distintas regiones del país, con el objetivo de garantizar que las sanciones de tránsito se impongan respetando los requisitos establecidos por la ley y los derechos de los conductores.