Aunque parecía que en Bogotá se le ganaba la batalla a los ‘pinchallantas’ que, por marzo de 2025, estaban ‘alborotados’, un nuevo video en redes sociales mostraría que habrían vuelto y se evidencia el presunto modus operandi de los ‘pinchallantas’.

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Nuevamente, se movilizan en motocicletas

De acuerdo con el video viralizado en redes sociales, los presuntos ‘pinchallantas’ se movilizarían en una motocicleta. En su pie dispondrían de unos taches, que colocarían en el suelo, justo al frente de uno de los neumáticos del automóvil para que este sufra afectaciones.

Las imágenes que circulan en redes sociales fueron captadas gracias a la cámara de un vehículo que, según la denuncia, transitaba en la localidad de Teusaquillo, en el sector de la carrera 28 con calle 34.

Este video se viralizó en redes sociales luego de que la Secretaría de Seguridad de Bogotá suspendiera un montallantas en el barrio Aures de la localidad de Suba, en donde se reportaron presuntas irregularidades y, además, lo vinculara con esta trampa.

Viejos conocidos

Esta trampa para los ciudadanos no es desconocida por las autoridades, pues, como se referenció anteriormente, este modus operandi ya había sido reportado a principios de 2025, cuando se reportó un alza en esta estrategia delincuencial.

Haciéndole frente a la problemática, las autoridades distritales adelantaron una serie de operativos en la capital en donde sellaron más de 45 montallantas en la ciudad, concentrándose en las localidades de Fontibón y Engativá.

Gracias a un estudio detallado de la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría de Seguridad, lograron identificar que las avenidas principales como la Boyacá, Calle 80 o NQS eran los sectores preferidos en donde cometían sus fechorías.

Así operan los 'pinchallantas' en Bogotá. Foto: Tomado de: @carlosrestreporodriguez

‘Pinchallantas’ en 2026

Este año no se ha identificado por parte de las autoridades un repunte en este tipo de denuncias. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad asegura hacer controles constantes a este tipo de establecimientos en la ciudad.

Para que las autoridades puedan actuar eficazmente, es clave la denuncia ciudadana. Las autoridades advierten que los casos de éxito en donde han logrado frenar esta problemática involucran el llamado de los mismos bogotanos.

Aunque este es uno de los primeros casos reportados, es clave la acción ciudadana, los operativos de las autoridades y la atención especial de los transeúntes, quienes tienen el poder de denunciar esta problemática en la ciudad.