¿Vive en Bogotá y busca empleo? Estas vacantes son para usted

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Bogotá registró una tasa de desempleo de 8,8 % entre enero y marzo de 2026, lo que representa una reducción de 1,3 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior. Esta variación indica que 63.502 personas dejaron de estar desempleadas en comparación con 2025.

En medio de este comportamiento, la capital cuenta actualmente con más de 75.000 vacantes de empleo activas para perfiles con diferentes niveles de experiencia.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Analista experiencia de usuario – Homecenter

Salario: A convenir

En este rol será clave impulsar y fortalecer la experiencia de usuario en los canales digitales, asegurando recorridos de compra simples, intuitivos y omnicanales.

Responsabilidades:

Diseñar interfaces y experiencias digitales centradas en el cliente.

Optimizar el journey de compra en nuestros canales online .

de compra en nuestros canales . Analizar datos y comportamientos para proponer mejoras continuas.

Desarrollar soluciones junto a equipos de marketing , tecnología y negocio.

, tecnología y negocio. Medir y hacer seguimiento al desempeño de las iniciativas de experiencia.

Requerimientos:

Formación Diseño gráfico, Diseño industrial o Ingeniero multimedia, entre otras.

Experiencia en diseño UI/UX y desarrollo web.

Manejo de herramientas como Figma, Adobe Suite y CMS.

Pensamiento analítico, foco en el detalle y orientación al cliente.

Interés por tendencias digitales y e-commerce.

¡Aplique acá!

Representante de ventas y educación – Prebel

Salario: $ 5.123.248

Como parte integral de la empresa, serás responsable de impulsar el crecimiento en el mercado y asegurar la satisfacción de los clientes.

Responsabilidades:

Cumplir con la cuota de ventas asignada, gestionando pedidos, seguimientos y acciones comerciales.

Controlar y recaudar la cartera de clientes, aplicando novedades y asegurando un cierre de venta efectivo.

Realizar visitas comerciales a clientes actuales y potenciales, registrando actividades en la plataforma.

Realizar visitas comerciales a clientes actuales y potenciales, registrando actividades en la plataforma.

Conseguir y desarrollar nuevos clientes en el territorio asignado.

Requerimientos:

Experiencia mínima de dos años como representante de ventas en el sector de belleza o similar.

Habilidades comprobadas en negociación y cierre de ventas.

Conocimiento en productos de cuidado capilar y cosméticos.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

¡Aplique acá!

Hay más de 135 mil vacantes de empleo en Colombia: postúlese gratis aquí

Fisioterapeuta consulta externa – Sura Colombia

Salario: $ 4.012.312

Sura Colombia busca una persona que brinde una atención oportuna, efectiva y humanizada a usuarios que requieren manejo respiratorio y/o fisioterapéutico, aportando a su recuperación y calidad de vida.

Responsabilidades:

Realizar consulta externa a pacientes, garantizando el inicio y/o continuidad adecuada del tratamiento.

Brindar atención integral, siguiendo las guías y lineamientos definidos por el servicio.

Acompañar programas aportando experiencia en los diferentes tipos de pacientes, buenas prácticas, manejo y cuidado de equipos biomédicos.

Elaborar y registrar de manera completa la historia clínica durante la atención.

Identificar y reportar riesgos, incidentes o eventos adversos, y coordinar hallazgos con el profesional en medicina a cargo para definir la continuidad del tratamiento y un manejo clínico seguro.

Requerimientos:

Profesional en Fisioterapia culminada.

ReTHUS vigente de Fisioterapia.

Experiencia mínima de un (1) año en el ámbito hospitalario y/o consulta externa, con usuarios/as de diferentes edades, patologías agudas, crónicas y rehabilitación postquirúrgica.

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Regente de farmacia – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 2.800.000 a $ 3.000.000

En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un regente de farmacia que quiera aportar a la seguridad del paciente asegurando una dispensación y facturación segura de medicamentos en un entorno hospitalario de alto nivel.

Responsabilidades:

Garantizar la correcta dispensación de medicamentos y dispositivos médicos.

Realizar la adecuación y facturación segura de medicamentos.

Gestionar el inventario farmacéutico incluyendo medicamentos de alto costo.

Supervisar y coordinar las actividades del equipo de auxiliares de farmacia.

Implementar y hacer seguimiento a los indicadores de gestión en farmacia.

Asegurar el cumplimiento de protocolos y normativas en los servicios farmacéuticos.

Participar en la mejora continua de los procesos de la farmacia hospitalaria.

Requerimientos:

Título de tecnólogo en regencia de farmacia.

Experiencia comprobable en farmacia hospitalaria.

Manejo de inventarios farmacéuticos y control de stock.

Experiencia en dispensación de medicamentos de alto costo y dispositivos médicos.

Conocimiento en adecuación y facturación segura de medicamentos.

Capacidad para gestionar indicadores de gestión en farmacia.

Habilidad en el manejo de bases de datos.

Experiencia en la coordinación de auxiliares de farmacia.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Residencia en Bogotá o disponibilidad para trasladarse.

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Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.