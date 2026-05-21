¿Busca empleo como psicólogo? Conozca estas ofertas disponibles

Los profesionales de la psicología cumplen un papel clave en el acompañamiento emocional, el bienestar mental y el fortalecimiento de entornos saludables a nivel individual y colectivo. Su trabajo ha tomado mayor relevancia en distintos espacios, impulsando la demanda de este tipo de talento en diferentes regiones del país.

Actualmente, existen vacantes activas para psicólogos en varias ciudades de Colombia, dirigidas a perfiles con diversos niveles de experiencia y formación.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la Sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Auxiliar de selección – Cali

Empresa: MercaMío

Salario: $ 2.139.000 a $ 2.400.000

MercaMío está buscando un/a psicólogo/a de Selección dinámico/a, estratégico/a y orientado/a a resultados para fortalecer el equipo de Talento Humano.

Responsabilidades:

Realizar procesos de reclutamiento y selección de personal.

Solicitud y validación de documentación de ingreso.

Remisión y seguimiento de exámenes médicos ocupacionales.

Gestión y actualización de bases de datos.

Apoyo en procesos administrativos del área de selección y contratación.

Requerimientos:

Profesional en Psicología.

Mínimo 1 año de experiencia en procesos de selección de personal.

Manejo de herramientas ofimáticas y bases de datos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Psicólogo de atracción y selección – Bogotá D.C.

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: $ 2.995.000 a $ 3.300.000

Este rol estratégico es fundamental para asegurar el flujo continuo de candidatos idóneos para cargos operativos, desde el reclutamiento hasta la selección final.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar estrategias de reclutamiento masivo para personal operativo en el sector de seguridad privada.

Realizar el ciclo completo de selección: convocatoria filtros entrevistas aplicación e interpretación de pruebas psicotécnicas.

Participar activamente en ferias de empleo y eventos de reclutamiento en Bogotá.

Gestionar la base de datos de candidatos y mantener actualizada la información en el ATS.

Colaborar con las áreas operativas para entender las necesidades de personal y asegurar la cobertura oportuna de vacantes.

Elaborar informes de gestión sobre los procesos de atracción y selección.

Contribuir a la mejora continua de los procesos de reclutamiento y selección.

Requerimientos:

Profesional en Psicología con énfasis organizacional o áreas afines

Experiencia comprobada en reclutamiento y selección masiva de personal operativo.

Conocimiento y manejo de plataformas de empleo bolsas de empleo y redes sociales profesionales.

Manejo de Excel.

Capacidad para aplicar e interpretar pruebas psicotécnicas.

Experiencia en el manejo de ATS.

Conocimiento del sector de seguridad privada y sus particularidades en la atracción de talento.

Experiencia en la organización y participación en ferias de empleo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Sector salud abre vacantes en diferentes ciudades: así puede aplicar gratis

Psicólogo de cuidados paliativos – Barranquilla

Empresa: Keralty

Salario: $ 3.500.000 a $ 3.800.000

Si disfruta del trabajo interdisciplinario y le apasiona la psicología en cuidados paliativos, este rol le permitirá liderar procesos terapéuticos, apoyar al equipo y fortalecer redes de apoyo para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

Responsabilidades:

Realizar valoración tratamiento y seguimiento psicoterapéutico a pacientes y familias en cuidados paliativos.

Integrar la dimensión emocional social familiar y espiritual en el abordaje del paciente.

Mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional de los pacientes al final de la vida.

Acompañar de forma digna y humanizada a pacientes y familias en procesos de dolor y cuidados paliativos.

Participar activamente en el equipo interdisciplinario de salud aportando la perspectiva psicológica.

Gestionar y mantener registros clínicos e indicadores de salud actualizados.

Aplicar conocimientos en bioética y sedación paliativa compleja en la práctica clínica.

Desarrollar e implementar estrategias de abordaje psicosocial en cuidados paliativos.

Fortalecer las redes de apoyo para pacientes y familias.

Seguir los protocolos institucionales en cuidados paliativos.

Ejercer como psicólogo paliativista con enfoque en psicología del dolor.

Brindar acompañamiento como psicólogo hospice en Colombia.

Requerimientos:

Pregrado en Psicología.

Especialización en psicología clínica.

Formación en cuidados paliativos/dolor (mín. 120 horas).

Experiencia en hospice y manejo del duelo.

Manejo de psicoterapia individual y grupal.

Conocimiento en abordaje psicosocial en cuidados paliativos.

Experiencia en trabajo interdisciplinario en salud.

Experiencia en registros clínicos e indicadores de salud.

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Psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo – Medellín

Empresa: Recurso Humano Positivo

Salario: A convenir

Como psicólogo de seguridad laboral o especialista en riesgos psicosociales, formará parte de un equipo comprometido con la excelencia y el cuidado del talento humano.

Responsabilidades:

Aplicación de batería de riesgo psicosocial.

Acompañar planes de formación en competencias del ser.

Asesorar en gestión del riesgo psicosocial.

Garantizar calidad y satisfacción del cliente.

Actualizarse sobre el marco normativo del SGSST.

Requerimientos:

Título en Psicología.

Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Licencia vigente en SST.

Curso de 50 horas en SST/20 horas de actualización.

Experiencia mínima de dos años en el sector de asesorías.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

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