Reconocidas empresas abren vacantes para temporada alta: aplique acá

Las vacantes para la temporada alta de mitad de año representan una oportunidad para fortalecer el empleo. Este tipo de convocatorias permite a muchas personas acceder al mercado laboral, generar ingresos y adquirir experiencia.
Además, estas oportunidades suelen incrementar la contratación en distintas regiones del país. Actualmente, hay más de 2 mil vacantes activas bajo esta modalidad en diferentes ciudades de Colombia.
¿Cómo aplicar?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas.
Auxiliar de temporada – Ibagué
Empresa: Arturo Calle
Salario: $ 1.750.905
Arturo Calle busca personas con actitud de servicio y excelente presentación personal, para el apoyo de todas las actividades que requieren los puntos de venta en temporada.
Responsabilidades:
- Apoyar el proceso de ventas y de organización del almacén.
- Velar por el orden, mantenimiento y disposición del producto.
Condiciones:
- No requiere experiencia.
- Ser mayor edad.
- Disponibilidad de tiempo completo.
- Contrato por obra o labor directamente con la empresa.
Operador logístico – Tunja
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Como auxiliar logístico, su misión será fundamental para garantizar que cada pedido llegue a tiempo y en perfectas condiciones, contribuyendo directamente a la satisfacción de los clientes.
Responsabilidades:
- Realizar el alistamiento de pedidos de manera precisa y oportuna.
- Organizar y mantener el inventario de la bodega en condiciones óptimas.
- Apoyar en las labores de recepción y despacho de mercancía.
- Asegurar el correcto almacenamiento y cuidado de los productos.
- Colaborar con el equipo en las actividades diarias de logística en Tunja.
- Cumplir con los procedimientos de seguridad y calidad establecidos.
Requerimientos:
- Bachiller académico o técnico con énfasis en logística.
- Experiencia mínima de seis meses en roles similares como operario de bodega o auxiliar logístico.
- Conocimiento y manejo de inventarios y alistamiento de mercancía.
- Se valorará el manejo de montacargas y conocimientos en radiofrecuencia.
- Manejo de herramientas ofimáticas básicas.
- Disponibilidad para trabajar en jornada de seis horas diarias en Tunja.
- Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión durante la temporada alta.
- Orientación al detalle y compromiso con la calidad del servicio.
Cajero polivalente temporada – Mosquera
Empresa: Grupo Éxito
Salario: A convenir
Grupo Éxito se encuentra en búsqueda de auxiliares operativos y de ventas para vincularse durante esta temporada en Mosquera.
Responsabilidades:
- Manejo de caja y atención al cliente.
- Empaque de productos y apoyo en el surtido de mercancía.
- Asegurar una excelente experiencia de compra para nuestros clientes.
Requerimientos:
- Nivel académico: mínimo 9° de básica secundaria certificado.
- Con o sin experiencia.
- Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo, en turnos rotativos, de 7 horas diarias.
Asesor de ventas retail – Villavicencio
Empresa empleadora: ManpowerGroup Colombia
Salario: A convenir
Se requiere asesor de ventas para temporada de junio en tienda de moda H&M ubicada en el centro comercial Viva Villavicencio, con contrato aproximado de un mes.
Responsabilidades:
- Atención a clientes en piso de venta.
- Apoyo en probadores.
- Reposición y organización de mercancía.
- Mantenimiento del orden en tienda.
- Apoyo en caja.
Requerimientos:
- Título de bachiller.
- Experiencia como asesor de ventas retail.
- Experiencia en atención al cliente en tienda.
- Experiencia en manejo de caja básico.
- Experiencia en reposición de mercancía.
- Experiencia en orden y organización de tienda.
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