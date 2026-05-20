Reconocidas empresas abren vacantes para temporada alta: aplique acá

Las vacantes para la temporada alta de mitad de año representan una oportunidad para fortalecer el empleo. Este tipo de convocatorias permite a muchas personas acceder al mercado laboral, generar ingresos y adquirir experiencia.

Además, estas oportunidades suelen incrementar la contratación en distintas regiones del país. Actualmente, hay más de 2 mil vacantes activas bajo esta modalidad en diferentes ciudades de Colombia.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más infromación ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Adobe Stock

Auxiliar de temporada – Ibagué

Empresa: Arturo Calle

Salario: $ 1.750.905

Arturo Calle busca personas con actitud de servicio y excelente presentación personal, para el apoyo de todas las actividades que requieren los puntos de venta en temporada.

Responsabilidades:

Apoyar el proceso de ventas y de organización del almacén.

Velar por el orden, mantenimiento y disposición del producto.

Condiciones:

No requiere experiencia.

Ser mayor edad.

Disponibilidad de tiempo completo.

Contrato por obra o labor directamente con la empresa.

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Operador logístico – Tunja

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como auxiliar logístico, su misión será fundamental para garantizar que cada pedido llegue a tiempo y en perfectas condiciones, contribuyendo directamente a la satisfacción de los clientes.

Responsabilidades:

Realizar el alistamiento de pedidos de manera precisa y oportuna.

Organizar y mantener el inventario de la bodega en condiciones óptimas.

Apoyar en las labores de recepción y despacho de mercancía.

Asegurar el correcto almacenamiento y cuidado de los productos.

Colaborar con el equipo en las actividades diarias de logística en Tunja.

Cumplir con los procedimientos de seguridad y calidad establecidos.

Requerimientos:

Bachiller académico o técnico con énfasis en logística.

Experiencia mínima de seis meses en roles similares como operario de bodega o auxiliar logístico.

Conocimiento y manejo de inventarios y alistamiento de mercancía.

Se valorará el manejo de montacargas y conocimientos en radiofrecuencia.

Manejo de herramientas ofimáticas básicas.

Disponibilidad para trabajar en jornada de seis horas diarias en Tunja.

Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión durante la temporada alta.

Orientación al detalle y compromiso con la calidad del servicio.

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Cajero polivalente temporada – Mosquera

Empresa: Grupo Éxito

Salario: A convenir

Grupo Éxito se encuentra en búsqueda de auxiliares operativos y de ventas para vincularse durante esta temporada en Mosquera.

Responsabilidades:

Manejo de caja y atención al cliente.

Empaque de productos y apoyo en el surtido de mercancía.

Asegurar una excelente experiencia de compra para nuestros clientes.

Requerimientos:

Nivel académico: mínimo 9° de básica secundaria certificado.

Con o sin experiencia.

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo, en turnos rotativos, de 7 horas diarias.

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Asesor de ventas retail – Villavicencio

Empresa empleadora: ManpowerGroup Colombia

Salario: A convenir

Se requiere asesor de ventas para temporada de junio en tienda de moda H&M ubicada en el centro comercial Viva Villavicencio, con contrato aproximado de un mes.

Responsabilidades:

Atención a clientes en piso de venta.

Apoyo en probadores.

Reposición y organización de mercancía.

Mantenimiento del orden en tienda.

Apoyo en caja.

Requerimientos:

Título de bachiller.

Experiencia como asesor de ventas retail.

Experiencia en atención al cliente en tienda.

Experiencia en manejo de caja básico.

Experiencia en reposición de mercancía.

Experiencia en orden y organización de tienda.

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