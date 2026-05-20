Ofertas laborales en Medellín: estas son las vacantes destacadas hoy

De acuerdo con recientes reportes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre el mercado laboral, Medellín y su área metropolitana registraron una variación en la tasa de desempleo, al pasar de 7,9 % a 10,4 %, lo que representa un aumento de 2,5 puntos porcentuales.
En medio de este panorama y con el objetivo de impulsar el empleo en la capital antioqueña, hay más de 30.000 vacantes en la ciudad, orientadas a facilitar el acceso al empleo.
¿Cómo aplicar?
Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.
A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.
Coordinador de gestión humana
Empresa: Grupo Icor
Salario: A convenir
En este rol, liderará todos los procesos del área, asegurando el cumplimiento y la eficiencia en gestión de seguridad y salud en el trabajo, selección, nómina, inducción, formación y desarrollo, así como el bienestar laboral.
Responsabilidades:
- Liderar procesos de seguridad y salud en el trabajo.
- Gestionar procesos de selección y contratación del personal.
- Supervisar la administración de nómina.
- Coordinar programas de inducción y formación continua.
- Promover el bienestar laboral entre los colaboradores.
Requerimientos:
- Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería administrativa o afines.
- Especialista en gestión humana o afines.
- Deseable maestría en gestión humana o afines.
- Experiencia mínima de 3 años liderando equipos de gestión humana en sector salud.
- Conocimiento en normativas SST y legislación laboral.
- Habilidades en manejo de nómina.
- Conocimiento en indicadores de gestión.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Social media manager
Empresa: Magneto Global
Salario: $ 3.000.000 a $ 3.500.000
Su objetivo principal será diseñar y ejecutar la estrategia digital de Magneto, asegurando que cada interacción en redes sociales no solo sea estéticamente impecable, sino que aporte valor real al usuario.
Responsabilidades:
- Planear, ejecutar y optimizar el calendario de contenidos en LinkedIn, Instagram, TikTok y demás canales.
- Velar por la identidad visual y narrativa de Magneto, asegurando coherencia y excelencia en cada post.
- Ser la voz del usuario dentro del equipo, transformando comentarios y dudas en insights para mejorar nuestro producto.
- Monitorear métricas de crecimiento, engagement y sentimiento de marca para pivotar la estrategia según resultados.
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia liderando comunidades digitales, preferiblemente en sectores de tecnología, educación o servicios.
- Capacidad para entender los objetivos de negocio y traducirlos en contenido digital de alto impacto.
- Manejo de Business Suite, herramientas de diseño (Canva/Adobe), plataformas de programación y análisis de datos.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Ejecutivo de divisas
Empresa: Banco Unión
Salario: $ 3.600.000
Este cargo ofrece oportunidades únicas de crecimiento profesional y aprendizaje constante, permitiéndole ampliar su conocimiento en el mercado de divisas y aumentar su visibilidad corporativa.
Responsabilidades:
- Analizar el mercado de divisas para identificar oportunidades de negocio.
- Desarrollar estrategias para maximizar la rentabilidad en la compra y venta de divisas.
- Asesorar a clientes en la gestión de sus portafolios de divisas.
- Colaborar con equipos internos para mejorar procesos y servicios relacionados con divisas.
- Realizar seguimiento a las tendencias y regulaciones del mercado de divisas.
Requerimientos:
- Título universitario en Finanzas, Economía o carreras afines.
- Experiencia mínima de 2 años como ejecutivo, consultor o especialista en divisas.
- Conocimiento profundo del mercado de divisas y sus regulaciones.
- Habilidades sólidas de análisis financiero y toma de decisiones.
- Capacidad para trabajar en equipo y comunicación efectiva.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Especialista en salud y seguridad en el trabajo
Empresa: Somos Internet
Salario: $ 4.000.000
La misión del cargo es diseñar, implementar y operar el SG-SST de APD en proyectos de energía e infraestructura crítica garantizando el control de riesgos críticos, cumplimiento legal y una cultura de seguridad para empleados y contratistas.
Responsabilidades:
- SST en obra y operación: excavaciones, túneles, alturas, izajes, energías peligrosas, maquinaria pesada, trabajos eléctricos, espacios confinados y riesgos hidráulicos.
- Gestión multi-sitio: oficinas, frentes de obra y proveedores.
- Alto enfoque en permisos de trabajo, ATS/IPERC, inspecciones, auditorías e investigación de incidentes.
Requerimientos:
- Tecnólogo o profesional en SST, Salud Ocupacional, Ingeniería Industrial o afines.
- Licencia SST vigente y curso SG-SST 50/20 horas actualizado.
- Mínimo 2 años en SST en campo.
- Deseable experiencia en PCH, hidroeléctricas, túneles, subestaciones u obras de infraestructura pesada.
- Experiencia en control y auditoría de contratistas.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
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