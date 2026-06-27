FINANZAS
¿Cuánto se demora el FNA en desembolsar un crédito para comprar vivienda? Atento a los plazos
La entidad reveló cuáles son las etapas que deben cumplirse antes de recibir los recursos.
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27 de junio de 2026 a las 6:13 p. m.
El FNA detalló los plazos de estudio, legalización y desembolso que deben cumplir los créditos para compra de vivienda. Foto: Getty Images
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