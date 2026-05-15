Vacantes en Medellín con y sin experiencia: más de 30 mil opciones disponibles

Medellín se mantiene como una de las ciudades con mayor movimiento en el mercado laboral, con una amplia oferta de oportunidades para personas en distintas etapas de su vida profesional. La disponibilidad de vacantes en la ciudad refleja una dinámica activa, que facilita el acceso al empleo tanto para quienes inician su trayectoria como para quienes buscan nuevas alternativas.

En este contexto, la capital antioqueña concentra más de 30.000 vacantes activas, ampliando las posibilidades de vinculación laboral y respondiendo a la demanda de talento en diferentes niveles de experiencia.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos del cargo. Además, es clave revisar con atención las condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección Semana Empleos. Foto: Stock

Auditor interno – Confidencial

Salario: $4.500.000 a $5.000.000

Importante empresa del sector busca un/a profesional en auditoría interna para garantizar la ejecución efectiva del plan de auditoría en áreas administrativas, financieras y de cumplimiento normativo.

Responsabilidades:

Identificar y analizar riesgos como punto de partida para estructurar el alcance de cada auditoría.

Elaborar y llevar a cabo programas de auditoría coherentes con los objetivos estratégicos definidos para el período.

Registrar los hallazgos de manera rigurosa, asegurando la trazabilidad de la información en los formatos corporativos.

Evaluar la eficacia y confiabilidad de los procesos auditados a partir del análisis de los resultados obtenidos.

Coordinar la agenda, convocar a los involucrados y asegurar el desarrollo oportuno de las auditorías en las áreas asignadas.

Dar seguimiento a las acciones de mejora derivadas de las auditorías, gestionando su registro y cierre en la plataforma correspondiente.

Consolidar y presentar los resultados de auditoría en informes claros, tanto en versión borrador como en versión definitiva.

Apoyar la coordinación operativa y logística requerida para el desarrollo de los procesos de auditoría externa.

Requerimientos:

Formación en Contabilidad, Economía, Administración o afines.

Mínimo 3 años de experiencia en auditorías internas.

Conocimientos prioritarios: ISO/IEC 20000-1 e ISO/IEC 27001.

Conocimientos en ISO 9001, RUC y NTC 47001.

Excel avanzado.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor/a comercial con o sin experiencia – Confidencial

Salario: A convenir

Importante empresa ubicada en Medellín solicita para su equipo de trabajo personal sin experiencia para desempeñar el cargo de asesor/a comercial en utensilios de cocina de alta gama.

Responsabilidades:

Atraer clientes potenciales para la comercialización de productos.

Realizar ventas de utensilios de cocina de alta gama.

Hacer seguimiento y mantenimiento a clientes.

Gestionar la agenda comercial según disponibilidad.

Cumplir metas de ventas establecidas.

Requerimientos:

Formación académica: Bachiller.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Más de 125.000 vacantes activas en Colombia: así puede postularse hoy

Operador logístico fines de semana – Homecenter

Salario: A convenir

Homecenter busca personas responsables que deseen desarrollar sus habilidades en un entorno dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Recepción y despacho de mercancías.

Organización del almacén.

Trabajo en equipo para cumplir objetivos diarios.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en logística o almacén.

Manejo básico de herramientas informáticas.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de contratación – Conconcreto

Salario: $3.000.000

Conconcreto busca un analista de recursos humanos enfocado en el detalle, que disfrute coordinar ingresos, generar contratos y asegurar que cada vinculación cumpla con las políticas internas y la normatividad laboral colombiana.

Responsabilidades:

Gestionar el ciclo completo de contratación desde la recepción de solicitudes hasta la vinculación final del colaborador.

Elaborar y revisar contratos laborales, anexos y otros documentos relacionados con la vinculación.

Realizar el proceso de afiliación de los nuevos ingresos a las diferentes entidades de seguridad social y parafiscales.

Verificar y organizar la documentación requerida para la vinculación, asegurando el cumplimiento de políticas internas y legales.

Responder consultas y brindar soporte a los nuevos colaboradores durante su proceso de ingreso.

Mantener actualizados los sistemas de información de personal y los gestores documentales.

Colaborar en la mejora continua de los procesos de contratación y vinculación.

Apoyar al equipo de talento humano en otras funciones relacionadas con la administración de personal.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o profesional en áreas de talento humano, psicología, administración o afines.

Experiencia en procesos de contratación y vinculación de personal.

Conocimiento en normatividad laboral colombiana.

Manejo de herramientas ofimáticas, especialmente Excel.

Experiencia en el manejo de plataformas de seguridad social.

Capacidad de organización y atención al detalle.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Orientación al servicio y al cumplimiento de plazos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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