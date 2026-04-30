Oportunidades de empleo para psicólogos: así puede aplicar hoy mismo

La labor de los psicólogos resulta esencial en distintos entornos, al aportar al bienestar, la gestión emocional y el desarrollo de habilidades personales y organizacionales. Su trabajo permite fortalecer procesos, mejorar dinámicas de interacción y acompañar la toma de decisiones desde una perspectiva integral.

Además, este perfil permite impactar de manera directa la calidad de vida de las personas, al tiempo que ofrece oportunidades de crecimiento profesional en distintos espacios de intervención. Actualmente, en Colombia hay más de 300 vacantes activas para profesionales de la psicología.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Aquí le presentamos algunas de las oportunidades activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Psicólogo especialista clínico – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

La organización requiere un profesional en psicología con formación en especialización clínica y experiencia en atención terapéutica para fortalecer los servicios de salud mental ofrecidos a la población usuaria.

Responsabilidades:

Hacer evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico a pacientes.

Aplicar pruebas psicométricas y hacer entrevistas clínicas.

Elaborar y gestionar historias clínicas electrónicas.

Diseñar y ejecutar planes terapéuticos individualizados.

Participar activamente en comités clínicos y equipos interdisciplinarios.

Contribuir a la mejora continua de los servicios de salud mental.

Mantenerse actualizado en las últimas tendencias y técnicas de psicología clínica.

Requerimientos:

Título de psicólogo con especialización o posgrado en Psicología Clínica.

Experiencia demostrable en atención clínica y salud mental.

Manejo de herramientas como historia clínica electrónica, pruebas psicométricas y entrevista clínica.

Conocimiento y aplicación de terapias como la cognitivo-conductual individual y familiar.

Capacidad para hacer evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico.

Habilidad para trabajar en equipos interdisciplinarios.

Compromiso con la ética profesional y la confidencialidad.

Disponibilidad para modalidad presencial en Colombia.

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Psicólogo en consulta externa – Medellín

Empresa: Grupo Icor

Salario: A convenir

Como psicólogo clínico, formará parte de un equipo comprometido con la excelencia en el cuidado de la salud emocional y psicológica de los usuarios.

Responsabilidades:

Hacer evaluaciones psicológicas a pacientes en consulta externa.

Desarrollar planes de tratamiento personalizados.

Colaborar con otros profesionales de la salud para asegurar un enfoque integral.

Participar en reuniones de seguimiento y coordinación de casos.

Contribuir al desarrollo de programas de bienestar comunitario.

Requerimientos:

Título en Psicología con énfasis en consulta externa o clínica.

Experiencia mínima de 2 años como psicólogo o terapeuta.

Conocimientos sólidos en terapias conductuales y cognitivo-conductuales.

Habilidades para trabajar en equipo y comunicación efectiva.

Licencia profesional vigente en el área de salud mental.

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Psicólogo – Nivel nacional

Empresa: Aspaen

Salario: A convenir

El candidato ideal será un psicólogo escolar con experiencia en el ámbito educativo y un enfoque especializado en promover y prevenir situaciones que afecten el bienestar de la comunidad infantil.

Requerimientos:

Título en Psicología con especialización en manejo de primera infancia.

Mínimo tres años de experiencia en el ámbito escolar.

Preferible: conocimientos sólidos en neuropsicología y trastornos del aprendizaje.

Habilidad para trabajar en equipo y colaborar con educadores y padres.

Excelentes habilidades de comunicación.

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Psicólogo de seguridad y salud en el trabajo – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: de $6.000.000 a $6.800.000

Como parte de la misión en el ámbito de los recursos humanos, este profesional será responsable de identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear los factores psicosociales en el lugar de trabajo.

Responsabilidades:

Identificar y evaluar factores psicosociales en el trabajo.

Implementar planes de intervención psicosocial según los resultados obtenidos.

Monitorear casos con niveles altos de estrés y ausentismo por enfermedad mental.

Diseñar y ejecutar campañas para la promoción de la salud mental en el lugar de trabajo.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Licencia en Salud Ocupacional vigente.

Curso de 50 horas o actualización de 20 horas en SG-SST.

Mínimo 3 años de experiencia en seguridad y salud en el trabajo o en cargos similares.

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