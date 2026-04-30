Trabajo sí hay: más de 155 mil vacantes activas esta semana en Colombia

El mercado laboral en Colombia muestra señales favorables. Según informes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en febrero de 2026, la tasa de desempleo se ubicó en 9,2 %, representando una reducción frente al 10,3 % registrado en el mismo mes de 2025. Además, el país alcanzó cerca de 24,1 millones de personas ocupadas, consolidando uno de los mejores resultados para este periodo en más de una década.

Este comportamiento se refleja en la apertura de nuevas oportunidades a nivel nacional. Actualmente, hay más de 155.000 vacantes activas en el país, ampliando las opciones para quienes desean explorar alternativas en diferentes sectores laborales y para distintos niveles de experiencia.

Este comportamiento se traduce en la apertura de nuevas oportunidades en todo el país. Actualmente, hay más de 155.000 vacantes activas, ampliando las opciones para quienes buscan empleo y desean explorar alternativas en distintos sectores laborales.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Regente de farmacia – Cúcuta

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Como responsable de farmacia, su misión será garantizar que se cumplan todos los estándares normativos mientras ofrece un servicio excepcional a los clientes.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento de las normativas farmacéuticas vigentes.

Proveer un servicio excepcional y seguro a los clientes de la farmacia.

Supervisar la dispensación correcta de medicamentos.

Asesorar a los clientes sobre el uso adecuado de los productos.

Gestionar el inventario de medicamentos y productos de farmacia.

Requerimientos:

Título de Regente de Farmacia con resolución.

Experiencia mínima de 2 años como responsable o gestor de farmacia.

Conocimiento actualizado de las normativas farmacéuticas.

Habilidades de comunicación efectiva y atención al detalle.

Capacidad para trabajar en equipo y liderazgo.

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Coordinador de recursos humanos – Cajicá

Empresa: Groupe Seb Andean

Salario: A convenir

Este rol tendrá un impacto directo en el bienestar, formación y desarrollo de los colaboradores de planta, coordinando procesos clave de talento humano, desde atracción y selección por competencias hasta bienestar, capacitación y clima laboral.

Responsabilidades:

Coordinar y ejecutar los procesos de atracción selección y vinculación de nuevo talento.

Diseñar implementar y evaluar programas de capacitación inducción y entrenamiento para el desarrollo del personal.

Gestionar y promover iniciativas de bienestar laboral clima organizacional y cultura corporativa en la planta de Cajicá.

Administrar los indicadores de gestión de recursos humanos generando reportes y análisis para la toma de decisiones.

Asegurar el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia laboral y de seguridad social.

Liderar y dar seguimiento a los comités de convivencia laboral y otras instancias de participación de los trabajadores.

Servir como punto de contacto y asesoría para empleados y directivos en temas relacionados con la gestión del talento humano.

Participar activamente en la negociación y aplicación de la convención colectiva de trabajo.

Identificar necesidades de formación y desarrollo y proponer planes de acción alineados con los objetivos del negocio.

Requerimientos:

Profesional universitario en áreas como Psicología, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines.

Experiencia mínima de 5 años en coordinación de áreas de recursos humanos preferiblemente en empresas del sector de consumo masivo, manufactura, electrodomésticos, retail o servicios.

Experiencia comprobada en la aplicación e interpretación de pruebas psicotécnicas y metodologías de assessment center.

Manejo de plataformas de reclutamiento digital y herramientas ofimáticas especialmente Excel para indicadores de gestión de RRHH.

Conocimiento y experiencia en la gestión de comités de convivencia laboral y convenciones colectivas de trabajo.

Capacidad para diseñar e implementar programas de capacitación inducciones y entrenamientos.

Residencia actual en Cajicá, Cundinamarca o disponibilidad para trasladarse.

Dominio de herramientas de gestión de talento humano y conocimiento de legislación laboral colombiana.

Habilidad para la comunicación asertiva y el manejo de relaciones interpersonales a todo nivel.

Orientación a resultados y al cumplimiento de objetivos organizacionales.

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Coordinador de obras y servicios -Bogotá D.C.

Empresa: Caracol Televisión

Salario: $ 5.000.000

Este rol es fundamental para asegurar la continuidad operativa del canal y la seguridad de todas sus sedes.

Responsabilidades:

Liderar la planificación coordinación y supervisión de obras civiles y adecuaciones en todas las sedes a nivel nacional.

Asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipos críticos incluyendo sistemas contra incendio bombeo tanques de agua potable y ascensores.

Gestionar contratos con proveedores de servicios garantizando el cumplimiento de los términos y la calidad de las intervenciones.

Supervisar el cumplimiento de normativas técnicas y de seguridad en todas las obras y mantenimientos realizados.

Elaborar y controlar cronogramas de obra y planes de mantenimiento anual.

Administrar y optimizar el presupuesto asignado para obras y servicios de mantenimiento.

Generar informes periódicos sobre el estado de la infraestructura ejecución de obras y estadísticas de mantenimiento.

Coordinar con las diferentes áreas del canal para asegurar la continuidad operativa durante la ejecución de trabajos.

Identificar oportunidades de mejora en los procesos de mantenimiento y gestión de infraestructura.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil.

Experiencia liderando la coordinación de obras civiles adecuaciones y mantenimiento integral de infraestructura.

Conocimiento y manejo de AutoCAD o software de diseño equivalente.

Dominio avanzado del Paquete Office.

Experiencia en el uso de herramientas de gestión de mantenimiento.

Capacidad demostrada en gestión de contratos y proveedores.

Experiencia en el manejo de cronogramas de obra.

Habilidad para interactuar con áreas técnicas y administrativas.

Capacidad para participar en la planificación anual de mantenimiento.

Orientación a la mejora continua de procesos.

Experiencia en gestión de proyectos y análisis de presupuestos.

Experiencia en gestión contractual y estadísticas de mantenimiento.

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Especialista de social media y contenido digital – Cali

Empresa: Banco Unión

Salario: $ 4.500.000 a $ 5.000.000

¿Le apasiona conectar marcas con personas a través de las redes sociales? En este rol de especialista de social media y contenido digital tendrá el reto de liderar la voz del banco en canales digitales, impulsando el posicionamiento de marca y la captación de clientes en el mundo online.

Responsabilidades:

Diseñar ejecutar y optimizar la estrategia de social media del banco alineada con los objetivos de negocio.

Crear y curar contenido digital atractivo y relevante para las diferentes plataformas sociales.

Gestionar la pauta publicitaria en redes sociales para maximizar el retorno de la inversión y alcanzar los objetivos de captación digital.

Monitorear y analizar métricas clave de social media y campañas digitales utilizando Google Analytics y otras herramientas para identificar insights y oportunidades de mejora.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Comunicación Social, Publicidad o afines.

Mínimo 3 años de experiencia en gestión de redes sociales y creación de contenido digital preferiblemente en el sector de banca o servicios financieros.

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Activador comercial – Medellín

Empresa: Puntos Colombia

Salario: A convenir

Puntos Colombia está buscando una persona que emprenda el desafío de entregar experiencias únicas y personalizadas.

Responsabilidades:

Estudiar y entender las tendencias del mercado y el comportamiento de los usuarios para hacer una estrategia comercial competitiva y atractiva para los clientes del Retail Grupo Éxito.

negociar con los proveedores y con el equipo comercial de Grupo Éxito para definir un portafolio de productos que supla las necesidades.

Asegurar la presencia y participación de la gama de productos de todas las categorias del Grupo Éxito.

Desarrollar y acompañar las estrategias de marketing y promociones para aumentar las ventas en las Gen del Grupo Éxito.

Coordinar al interior de Grupo Éxito la evaluación y ejecución de oportunidades que puedan ser llevadas a cabo dentro del retail, de alianzas desarrolladas por Puntos Colombia.

Construir relaciones comerciales duraderas con los proveedores, con el fin de fortalecer el portafolio de productos activados con Puntos Colombia.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de negocios, Administración de Empresas y/o áreas afines.

3 años en category manager, activación y procesos comerciales en general.

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