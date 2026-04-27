¿Busca prácticas? Hay vacantes activas en Colombia: conozca cómo aplicar

Las prácticas profesionales representan una oportunidad para dar el primer paso en el mercado laboral, al permitir a los estudiantes aplicar sus conocimientos en entornos reales y fortalecer habilidades clave. Este tipo de experiencias facilita el desarrollo profesional y aporta herramientas para enfrentar futuros procesos de selección.

Además, las prácticas permiten ampliar la red de contactos, conocer dinámicas organizacionales y adquirir experiencia que puede marcar la diferencia al momento de buscar empleo formal. Actualmente, hay alrededor de 3.000 oportunidades disponibles en todo el país, aumentado las opciones para quienes buscan iniciar su trayectoria profesional.

¿Cómo aplicar?

Los interesados pueden aplicar ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y ciudades. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Practicante de psicología – Medellín

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 1.750.905

En ManpowerGroup Colombia están en búsqueda de estudiantes de Psicología para brindarles la oportunidad de desarrollar experiencia práctica en procesos de formación y desarrollo del talento.

Responsabilidades:

Apoyar el diagnóstico de necesidades de formación.

Diseñar y crear contenidos para programas de capacitación.

Proponer iniciativas de desarrollo de competencias técnicas y comportamentales.

Diseñar y hacer seguimiento a planes de desarrollo individual.

Acompañar programas de mentoría, coaching interno o escuelas de talento.

Apoyar la construcción y actualización de rutas de aprendizaje.

Proponer mejoras e innovaciones en metodologías de aprendizaje.

Requerimientos:

Estudiante del programa de Psicología en etapa productiva.

Habilitado/a para firmar contrato de aprendizaje SENA.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes, en modalidad presencial.

¡Aplique acá!

Practicante ingeniería de datos – Bogotá D.C.

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

¿Quiere que su práctica profesional tenga impacto real? En esta práctica en Homecenter liderará el Proyecto 360 de relaciones laborales, enfocado en automatización, análisis de datos y dashboards que apoyan la gestión de casos y riesgos laborales.

Responsabilidades:

Analizar y optimizar flujos automatizados en Power Automate.

Diseñar dashboards para control y seguimiento.

Integrar y analizar datos para apoyar la toma de decisiones.

Participar activamente en el Proyecto 360 – Relaciones Laborales.

Proponer mejoras que generen eficiencia y control de riesgos.

Requerimientos:

Estudiante de últimos semestres de Ingeniería de Sistemas o Ingeniería de Datos, habilitado para práctica profesional.

Manejo intermedio de Excel.

Conocimientos en Power Automate y automatización de procesos.

Interés en análisis de datos y visualización de información.

Ganas de aprender y aportar en proyectos reales.

¡Aplique acá!

Empresas abren vacantes de medio tiempo en todo el país: revise cómo aplicar

Practicante psicología formación y desarrollo – Cali

Empresa: Organización Carvajal

Salario: $ 2.000.000

En Carvajal Empaques se ofrece una oportunidad de práctica profesional en psicología organizacional, ideal para estudiantes de últimos semestres de Psicología que buscan adquirir experiencia en una compañía industrial reconocida.

Responsabilidades:

Apoyar en la creación y actualización de perfiles de cargo.

Participar activamente en los procesos de movilidad interna de la compañía.

Colaborar en las actividades de selección para vacantes externas.

Asistir en la aplicación y análisis de herramientas de evaluación y selección.

Contribuir al desarrollo de iniciativas de formación y desarrollo de personal.

Apoyar en la gestión de bases de datos de talento humano.

Participar en proyectos de mejora continua del área de talento humano.

Realizar seguimiento a indicadores clave de gestión del área.

Requerimientos:

Ser estudiante de últimos semestres de Psicología.

Tener disponibilidad para realizar práctica profesional en Cali.

Contar con conocimientos en herramientas de selección por competencias.

Manejar herramientas de Office especialmente Excel y PowerPoint.

Estar familiarizado con pruebas psicotécnicas y plataformas de reclutamiento.

Demostrar interés en el área de talento humano y desarrollo organizacional.

Habilidad para la actualización de perfiles de cargo.

Capacidad para apoyar procesos de movilidad interna y selección de personal.

Comprender el ciclo de talento humano en el sector industrial.

Disponibilidad para aprender y participar en proyectos de talento.

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Practicante universitario en seguridad y salud en el trabajo – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Al formar parte de esta dinámica, el candidato tendrá un impacto directo en la promoción de una cultura preventiva y en la identificación de áreas de riesgo, asegurando así un ambiente laboral más seguro para todos.

Responsabilidades:

Apoyar en la implementación del SG-SST en la empresa.

Colaborar en la identificación y evaluación de riesgos laborales.

Participar en la organización de capacitaciones y talleres de prevención.

Asistir en la elaboración de informes y documentos de seguridad.

Promover una cultura de seguridad y prevención en el equipo.

Requerimientos:

Ser estudiante universitario en áreas relacionadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Contar con conocimientos básicos de normativas y procedimientos de SST.

Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Disponibilidad para realizar prácticas de tiempo completo.

Motivación por aprender y aportar en un entorno profesional.

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Practicante contaduría pública – Bogotá D.C.

Empresa: KPMG

Salario: A convenir

En KPMG buscan personas con talentos extraordinarios, que quieran aportar al camino de excelencia y crecimiento profesional.

Requerimientos:

Estudiantes de últimos semestres de Contaduría Pública.

Habilitados para realizar prácticas profesionales.

Disponibilidad para vinculación mediante contrato a término fijo por 6 meses.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.