EMPLEO

Empresas abren vacantes de medio tiempo en todo el país: revise cómo aplicar

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

27 de abril de 2026 a las 3:23 p. m.
Empleos de medio tiempo: aquí le contamos cuáles son las vacantes y en qué ciudades postularse.
Empleos de medio tiempo: aquí le contamos cuáles son las vacantes y en qué ciudades postularse. Foto: Stock / Magneto

Las oportunidades de medio tiempo han ganado espacio en el mercado laboral al ofrecer esquemas más flexibles para quienes buscan generar ingresos y organizar su tiempo de manera más autónoma. Este tipo de vacantes permite equilibrar responsabilidades personales, académicas u otros proyectos, sin asumir una jornada completa.

Además, representan una alternativa para adquirir experiencia, mantenerse activo laboralmente o complementar ingresos, en un entorno donde cada vez hay mayor apertura a esquemas laborales flexibles.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

En Bogotá, se abren nuevas oportunidades para jóvenes profesionales en busca de experiencia práctica.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock / Magneto

Operador de tienda medio tiempo – Cali

Empresa: Tiendas Ara

Salario: $ 770.370

Tiendas Ara busca un operador de tienda medio tiempo en la ciudad de Cali.

Responsabilidades:

  • Atención al cliente con amabilidad y vocación de servicio.
  • Manejo de caja registradora y procesos de pago.
  • Surtido y exhibición de mercancía en estanterías.
  • Control operativo y aseguramiento de la calidad de productos y procesos.
  • Mantener el orden y limpieza de la tienda.
  • Control y gestión de inventarios.

Requerimientos:

  • Indispensable residir en Montebello - Cali Valle del Cauca.
  • Disponibilidad para realizar actividades que impliquen esfuerzo físico.
  • Disponibilidad de desplazamiento.
  • Experiencia previa en servicio al cliente presencial.
  • Lunes a viernes (4 horas diarias).

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Auxiliar contable medio tiempo – Medellín

Empresa: ML Consultoría S.A.S.

Salario: A convenir

Esta posición es ideal para profesionales que buscan consolidar experiencia práctica en contabilidad y nómina en una empresa formal, ofreciendo estabilidad y aprendizaje directo con el área contable.

Responsabilidades:

  • Realizar el registro y causación de facturas comprobantes de egreso ingresos y otros documentos contables.
  • Apoyar en la elaboración y validación de la nómina semanal o quincenal.
  • Colaborar en la conciliación de cuentas bancarias y auxiliares.
  • Asistir en la preparación de la información para los cierres contables mensuales y anuales.
  • Mantener actualizada la base de datos contable y de nómina.
  • Generar reportes básicos de contabilidad y nómina según se requiera.
  • Cumplir con las políticas y procedimientos contables establecidos.

Requerimientos:

  • Formación técnica o tecnólogo en contabilidad o carreras afines.
  • Experiencia mínima de seis meses en el área contable.
  • Manejo de programas y software contables.
  • Conocimiento básico en el manejo de nómina.
  • Capacidad para trabajar medio tiempo.
  • Orientación al detalle y precisión en la información.
  • Habilidad para el registro y organización de documentos contables.

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Trabajo en Bogotá sin experiencia: vacantes disponibles para diferentes perfiles

Asesor ventas medio tiempo – Cali

Empresa: Job&Talent Colombia

Salario: $ 875.452

Importante empresa busca asesores comerciales con experiencia en ventas de productos tangibles o intangibles.

Responsabilidades:

  • Identificar y abordar estratégicamente al cliente en punto físico.
  • Analizar, brindar y promover un asesoramiento adecuado del producto tarjeta de crédito.
  • Buena expresión verbal y corporal.
  • Venta cruzada.

Requerimientos:

  • Ser mayor de edad
  • Experiencia reciente de 6 meses en ventas presenciales productos tangibles o intangibles certificable.
  • Aplican personas sin experiencia, pero con buenas habilidades comerciales.
  • Aplican bachilleres, técnicos, tecnólogos o estudiantes universitarios con disponibilidad de tiempo después del mediodía.
  • Tener buenas habilidades comerciales y excelente actitud.

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Asistente administrativa medio tiempo – Bogotá D.C.

Empresa: Asesocial consultores y asesores S.A.S

Salario: A convenir

Este rol es fundamental para asegurar la eficiencia operativa, el correcto manejo de la información y la satisfacción de los clientes internos y externos.

Responsabilidades:

  • Apoyar la gestión documental y el archivo de información física y digital.
  • Realizar la digitación de datos e información relevante para los procesos administrativos.
  • Atender requerimientos básicos de clientes internos y externos.
  • Colaborar en la organización y mantenimiento de la oficina.
  • Asistir en la preparación de documentos y correspondencia.
  • Participar en la recepción y distribución de correspondencia y paquetería.
  • Apoyar en la gestión de bases de datos y registros administrativos.
  • Colaborar con el equipo en tareas administrativas generales.

Requerimientos:

  • Formación técnica en áreas administrativas o afines.
  • Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares como asistente administrativa o auxiliar administrativa.
  • Manejo avanzado de Microsoft Office especialmente Excel y Word.
  • Experiencia en manejo de archivo físico y digital.
  • Habilidad para la digitación de información con precisión y rapidez.
  • Capacidad para la atención básica al cliente y resolución de requerimientos.
  • Conocimiento y aplicación de herramientas ofimáticas.

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Auxiliar de laboratorio medio tiempo – Medellín

Empresa: Sura Colombia

Salario: A convenir

El propósito del rol es garantizar el cumplimiento de los estándares de confiabilidad en la toma de muestras y la fase preanalítica, basándose en una adecuada atención al usuario mediante un servicio amable, oportuno y de calidad.

Responsabilidades:

  • Informar y orientar al usuario.
  • Registrar órdenes en el sistema operativo de la compañía.
  • Toma de muestras a pacientes.
  • Realizar marcación e identificación correcta de las muestras.
  • Participar en la organización, embalaje y remisión adecuada de las muestras al laboratorio de proceso.
  • Entregar en el laboratorio central las muestras organizadas por sección.

Requerimientos:

  • Auxiliar de enfermería graduado/a.
  • ReTHUS vigente como auxiliar de enfermería.
  • Curso de Toma de muestras de laboratorio vigente.
  • Disponibilidad para laborar 24 horas semanales.

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Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.