Empresas abren vacantes de medio tiempo en todo el país: revise cómo aplicar

Las oportunidades de medio tiempo han ganado espacio en el mercado laboral al ofrecer esquemas más flexibles para quienes buscan generar ingresos y organizar su tiempo de manera más autónoma. Este tipo de vacantes permite equilibrar responsabilidades personales, académicas u otros proyectos, sin asumir una jornada completa.
Además, representan una alternativa para adquirir experiencia, mantenerse activo laboralmente o complementar ingresos, en un entorno donde cada vez hay mayor apertura a esquemas laborales flexibles.
¿Cómo aplicar?
Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.
A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.
Operador de tienda medio tiempo – Cali
Empresa: Tiendas Ara
Salario: $ 770.370
Tiendas Ara busca un operador de tienda medio tiempo en la ciudad de Cali.
Responsabilidades:
- Atención al cliente con amabilidad y vocación de servicio.
- Manejo de caja registradora y procesos de pago.
- Surtido y exhibición de mercancía en estanterías.
- Control operativo y aseguramiento de la calidad de productos y procesos.
- Mantener el orden y limpieza de la tienda.
- Control y gestión de inventarios.
Requerimientos:
- Indispensable residir en Montebello - Cali Valle del Cauca.
- Disponibilidad para realizar actividades que impliquen esfuerzo físico.
- Disponibilidad de desplazamiento.
- Experiencia previa en servicio al cliente presencial.
- Lunes a viernes (4 horas diarias).
Auxiliar contable medio tiempo – Medellín
Empresa: ML Consultoría S.A.S.
Salario: A convenir
Esta posición es ideal para profesionales que buscan consolidar experiencia práctica en contabilidad y nómina en una empresa formal, ofreciendo estabilidad y aprendizaje directo con el área contable.
Responsabilidades:
- Realizar el registro y causación de facturas comprobantes de egreso ingresos y otros documentos contables.
- Apoyar en la elaboración y validación de la nómina semanal o quincenal.
- Colaborar en la conciliación de cuentas bancarias y auxiliares.
- Asistir en la preparación de la información para los cierres contables mensuales y anuales.
- Mantener actualizada la base de datos contable y de nómina.
- Generar reportes básicos de contabilidad y nómina según se requiera.
- Cumplir con las políticas y procedimientos contables establecidos.
Requerimientos:
- Formación técnica o tecnólogo en contabilidad o carreras afines.
- Experiencia mínima de seis meses en el área contable.
- Manejo de programas y software contables.
- Conocimiento básico en el manejo de nómina.
- Capacidad para trabajar medio tiempo.
- Orientación al detalle y precisión en la información.
- Habilidad para el registro y organización de documentos contables.
Asesor ventas medio tiempo – Cali
Empresa: Job&Talent Colombia
Salario: $ 875.452
Importante empresa busca asesores comerciales con experiencia en ventas de productos tangibles o intangibles.
Responsabilidades:
- Identificar y abordar estratégicamente al cliente en punto físico.
- Analizar, brindar y promover un asesoramiento adecuado del producto tarjeta de crédito.
- Buena expresión verbal y corporal.
- Venta cruzada.
Requerimientos:
- Ser mayor de edad
- Experiencia reciente de 6 meses en ventas presenciales productos tangibles o intangibles certificable.
- Aplican personas sin experiencia, pero con buenas habilidades comerciales.
- Aplican bachilleres, técnicos, tecnólogos o estudiantes universitarios con disponibilidad de tiempo después del mediodía.
- Tener buenas habilidades comerciales y excelente actitud.
Asistente administrativa medio tiempo – Bogotá D.C.
Empresa: Asesocial consultores y asesores S.A.S
Salario: A convenir
Este rol es fundamental para asegurar la eficiencia operativa, el correcto manejo de la información y la satisfacción de los clientes internos y externos.
Responsabilidades:
- Apoyar la gestión documental y el archivo de información física y digital.
- Realizar la digitación de datos e información relevante para los procesos administrativos.
- Atender requerimientos básicos de clientes internos y externos.
- Colaborar en la organización y mantenimiento de la oficina.
- Asistir en la preparación de documentos y correspondencia.
- Participar en la recepción y distribución de correspondencia y paquetería.
- Apoyar en la gestión de bases de datos y registros administrativos.
- Colaborar con el equipo en tareas administrativas generales.
Requerimientos:
- Formación técnica en áreas administrativas o afines.
- Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares como asistente administrativa o auxiliar administrativa.
- Manejo avanzado de Microsoft Office especialmente Excel y Word.
- Experiencia en manejo de archivo físico y digital.
- Habilidad para la digitación de información con precisión y rapidez.
- Capacidad para la atención básica al cliente y resolución de requerimientos.
- Conocimiento y aplicación de herramientas ofimáticas.
Auxiliar de laboratorio medio tiempo – Medellín
Empresa: Sura Colombia
Salario: A convenir
El propósito del rol es garantizar el cumplimiento de los estándares de confiabilidad en la toma de muestras y la fase preanalítica, basándose en una adecuada atención al usuario mediante un servicio amable, oportuno y de calidad.
Responsabilidades:
- Informar y orientar al usuario.
- Registrar órdenes en el sistema operativo de la compañía.
- Toma de muestras a pacientes.
- Realizar marcación e identificación correcta de las muestras.
- Participar en la organización, embalaje y remisión adecuada de las muestras al laboratorio de proceso.
- Entregar en el laboratorio central las muestras organizadas por sección.
Requerimientos:
- Auxiliar de enfermería graduado/a.
- ReTHUS vigente como auxiliar de enfermería.
- Curso de Toma de muestras de laboratorio vigente.
- Disponibilidad para laborar 24 horas semanales.
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