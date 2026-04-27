Empresas abren vacantes de medio tiempo en todo el país: revise cómo aplicar

Las oportunidades de medio tiempo han ganado espacio en el mercado laboral al ofrecer esquemas más flexibles para quienes buscan generar ingresos y organizar su tiempo de manera más autónoma. Este tipo de vacantes permite equilibrar responsabilidades personales, académicas u otros proyectos, sin asumir una jornada completa.

Además, representan una alternativa para adquirir experiencia, mantenerse activo laboralmente o complementar ingresos, en un entorno donde cada vez hay mayor apertura a esquemas laborales flexibles.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock / Magneto

Operador de tienda medio tiempo – Cali

Empresa: Tiendas Ara

Salario: $ 770.370

Tiendas Ara busca un operador de tienda medio tiempo en la ciudad de Cali.

Responsabilidades:

Atención al cliente con amabilidad y vocación de servicio.

Manejo de caja registradora y procesos de pago.

Surtido y exhibición de mercancía en estanterías.

Control operativo y aseguramiento de la calidad de productos y procesos.

Mantener el orden y limpieza de la tienda.

Control y gestión de inventarios.

Requerimientos:

Indispensable residir en Montebello - Cali Valle del Cauca.

Disponibilidad para realizar actividades que impliquen esfuerzo físico.

Disponibilidad de desplazamiento.

Experiencia previa en servicio al cliente presencial.

Lunes a viernes (4 horas diarias).

¡Aplique acá!

Auxiliar contable medio tiempo – Medellín

Empresa: ML Consultoría S.A.S.

Salario: A convenir

Esta posición es ideal para profesionales que buscan consolidar experiencia práctica en contabilidad y nómina en una empresa formal, ofreciendo estabilidad y aprendizaje directo con el área contable.

Responsabilidades:

Realizar el registro y causación de facturas comprobantes de egreso ingresos y otros documentos contables.

Apoyar en la elaboración y validación de la nómina semanal o quincenal.

Colaborar en la conciliación de cuentas bancarias y auxiliares.

Asistir en la preparación de la información para los cierres contables mensuales y anuales.

Mantener actualizada la base de datos contable y de nómina.

Generar reportes básicos de contabilidad y nómina según se requiera.

Cumplir con las políticas y procedimientos contables establecidos.

Requerimientos:

Formación técnica o tecnólogo en contabilidad o carreras afines.

Experiencia mínima de seis meses en el área contable.

Manejo de programas y software contables.

Conocimiento básico en el manejo de nómina.

Capacidad para trabajar medio tiempo.

Orientación al detalle y precisión en la información.

Habilidad para el registro y organización de documentos contables.

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Trabajo en Bogotá sin experiencia: vacantes disponibles para diferentes perfiles

Asesor ventas medio tiempo – Cali

Empresa: Job&Talent Colombia

Salario: $ 875.452

Importante empresa busca asesores comerciales con experiencia en ventas de productos tangibles o intangibles.

Responsabilidades:

Identificar y abordar estratégicamente al cliente en punto físico.

Analizar, brindar y promover un asesoramiento adecuado del producto tarjeta de crédito.

Buena expresión verbal y corporal.

Venta cruzada.

Requerimientos:

Ser mayor de edad

Experiencia reciente de 6 meses en ventas presenciales productos tangibles o intangibles certificable.

Aplican personas sin experiencia, pero con buenas habilidades comerciales.

Aplican bachilleres, técnicos, tecnólogos o estudiantes universitarios con disponibilidad de tiempo después del mediodía.

Tener buenas habilidades comerciales y excelente actitud.

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Asistente administrativa medio tiempo – Bogotá D.C.

Empresa: Asesocial consultores y asesores S.A.S

Salario: A convenir

Este rol es fundamental para asegurar la eficiencia operativa, el correcto manejo de la información y la satisfacción de los clientes internos y externos.

Responsabilidades:

Apoyar la gestión documental y el archivo de información física y digital.

Realizar la digitación de datos e información relevante para los procesos administrativos.

Atender requerimientos básicos de clientes internos y externos.

Colaborar en la organización y mantenimiento de la oficina.

Asistir en la preparación de documentos y correspondencia.

Participar en la recepción y distribución de correspondencia y paquetería.

Apoyar en la gestión de bases de datos y registros administrativos.

Colaborar con el equipo en tareas administrativas generales.

Requerimientos:

Formación técnica en áreas administrativas o afines.

Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares como asistente administrativa o auxiliar administrativa.

Manejo avanzado de Microsoft Office especialmente Excel y Word.

Experiencia en manejo de archivo físico y digital.

Habilidad para la digitación de información con precisión y rapidez.

Capacidad para la atención básica al cliente y resolución de requerimientos.

Conocimiento y aplicación de herramientas ofimáticas.

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Auxiliar de laboratorio medio tiempo – Medellín

Empresa: Sura Colombia

Salario: A convenir

El propósito del rol es garantizar el cumplimiento de los estándares de confiabilidad en la toma de muestras y la fase preanalítica, basándose en una adecuada atención al usuario mediante un servicio amable, oportuno y de calidad.

Responsabilidades:

Informar y orientar al usuario.

Registrar órdenes en el sistema operativo de la compañía.

Toma de muestras a pacientes.

Realizar marcación e identificación correcta de las muestras.

Participar en la organización, embalaje y remisión adecuada de las muestras al laboratorio de proceso.

Entregar en el laboratorio central las muestras organizadas por sección.

Requerimientos:

Auxiliar de enfermería graduado/a.

ReTHUS vigente como auxiliar de enfermería.

Curso de Toma de muestras de laboratorio vigente.

Disponibilidad para laborar 24 horas semanales.

¡Aplique acá!

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