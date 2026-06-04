Finanzas
Experto revela los errores más comunes con la prima de servicios: revise siempre sus finanzas, deudas y ahorros antes de gastarla
Ahorrar para metas como vivienda, educación o emprendimiento puede ser una alternativa inteligente para aprovechar este dinero.
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4 de junio de 2026 a las 1:21 p. m.
La prima de servicios puede convertirse en una herramienta clave para mejorar las finanzas personales si se destina al pago de deudas o al ahorro. Foto: Harold - stock.adobe.com
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