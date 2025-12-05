Ojo universitarios que buscan prácticas en Colombia: FNA anunció nueva convocatoria y pagan buena plata

Cada vez son miles los estudiantes universitarios que, en el marco de sus últimos semestres de prácticas, buscan empresas y entidades en donde puedan empezar su vida laboral. Ahora, el Fondo Nacional del Ahorro, abrió una nueva convocatoria para estudiantes que buscan estas prácticas, bajo su campaña ‘Los + NOTAbles FNA’.

El objetivo de la campaña es vincular jóvenes que sobresalgan por su desempeño académico, para que integren equipos que desarrollen funciones administrativas, además de técnicas y funciones misionales dentro de la entidad.

El FNA lanzó nueva convocatoria. | Foto: Carlos Julio Martinez (Semana)

Tenga en cuenta que la modalidad de práctica será remunerada mediante un apoyo económico y deberá realizarse de manera presencial en el FNA. Dicha práctica es un requisito para obtener el título profesional y tendrá una duración de hasta seis (6) meses, o el tiempo que determine la institución educativa.

Entre los aspirantes, están quienes estudien carreras como:

Administración Financiera

Administración de Empresas

Arquitectura

Comunicación social

Contaduría Pública

Derecho

Diseño gráfico

Economía

Finanzas y Negocios Internacionales

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Industrial

Ingeniería Civil

Mercadeo y Publicidad

De acuerdo con el cronograma, el inicio de convocatoria 2026-1 se dio el pasado 25 de noviembre. El periodo de inscripciones se hará entre el 25 de noviembre y el 8 de diciembre de 2025.

Así puede acceder. | Foto: El País

Por su parte, la validación de documentos y proceso de selección será entre el 9 de diciembre de 2025 y el 9 de enero de 2026. Los resultados serán publicados el 16 de enero de 2026 y la vinculación se hará a partir del 19 de enero de 2026.

Una vez usted entregue los documentos necesarios para la inscripción, los aspirantes deberán surtir el proceso de selección, que es la revisión de cumplimiento de requisitos, la prueba de conocimiento, evaluación de habilidades blandas y pruebas psicométricas y finalmente una entrevista.

En los documentos que debe presentar para la inscripción están:

Hoja de vida

Certificación del promedio acumulado de la carrera, expedida por la universidad correspondiente, en la que conste que el estudiante cumple con los requisitos académicos para realizar la práctica laboral, con un promedio acumulado de 4.0 u 8.0, o sus equivalentes según la escala de calificación de la institución.

Fotocopia de la cédula.